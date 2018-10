PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 22 au 28 octobre 2018

Afrique de l’Est: le secteur des infrastructures devrait fortement croître

Le secteur des infrastructures devrait enregistrer une forte croissance au cours des cinq prochaines années, a indiqué un rapport de la société Global Data.

Afrique de l’Ouest : amélioration de la liquidité des banques de l’espace UEMOA

Le siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, la capitale du Sénégal. (Crédits : Open) D’après la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la liquidité propre des banques de l’Union économique et monétaire ouest-africaine s’est améliorée au cours du mois d’août 2018, de 43,8 milliards de francs CFA. Cette performance est due selon l’institution d’émission aux versements des billets effectués aux guichets des banques des pays et au solde des opérations avec les Etats.

L’e-commerce africain est bien parti pour doubler de volume tous les 5 ans, si…

Le commerce électronique a généré un revenu de 16,5 milliards de dollars en 2017 sur le continent africain, selon un rapport de la firme de recherche Statista. Elle indique que d’ici cinq ans, l’activité devrait atteindre un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars. Et même de 75 milliards de dollars d’ici 2025, selon McKinsey… Cependant, pour que ces belles prévisions de croissance se réalisent, certains obstacles doivent être levés.

L’Internet des Objets, un levier de développement en Afrique ?

L’augmentation de la connectivité, l’essor du smartphone, la baisse du coût des capteurs, le développement du Cloud ou encore le potentiel d’attractivité des startups africaines offrent aux entreprises et aux citoyens du Continent l’opportunité de devenir de véritables acteurs du développement de l’IdO.

La BAD assure une partie de ses prêts aux banques commerciales

La Banque Africaine de Développement (BAD), annoncera très bientôt avoir conclu un accord de garantie partielle avec l’African Trade Insurance Agency (ATI), dans l’optique de partager le risque de défaillance de banques commerciales et d’autres institutions financières africaines auxquelles elle a accordé une trentaine de prêts.

UEMOA : les dépôts et crédits de microfinance sont en hausse

Fin juin 2018, l’accès des populations aux services financiers fournis par les institutions de microfinance a augmenté de 10,7% en glissement annuel. Avec 593 Systèmes financiers décentralisés, le nombre de bénéficiaires de ces services est ressorti à 15 017 666 contre 13 565 535 un an plus tôt.

La banque privée suisse Julius Baer envisage des acquisitions en région MENA

La banque privée suisse Julius Baer envisage des acquisitions en Afrique et au Moyen-Orient, a rapporté le quotidien émirati The National, le 18 octobre, citant un dirigeant de l’établissement.

Le président angolais se réjouit d’avoir freiné la corruption, optimiste sur l’économie

Le président angolais Joao Lourenço s’est réjoui lundi des résultats obtenus sur le front de la lutte contre la corruption, qui vise surtout le clan de son prédécesseur, et laissé entrevoir une amélioration de la situation économique en 2019.

Cameroun : un consortium formé par trois banques arrangera un emprunt obligataire pour l’Etat

La Commission des marchés financiers (CMF), le régulateur de la Bourse des valeurs mobilières de Douala, la capitale économique du Cameroun, a autorisé, le 19 octobre 2018, le Trésor public camerounais à procéder à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire d’un montant de 150 milliards de francs Cfa, apprend-on officiellement.

Oragroup annonce sa prochaine introduction à la bourse d’Abidjan

Avec un objectif de levée de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros), l’introduction en Bourse du groupe bancaire panafricain sera la plus importante opération à la BRVM depuis sa création en 1998. L’augmentation du capital va permettre de consolider la croissance d’Oragroup.

Côte d’Ivoire: APDH appelle à une réforme « sans délai » de la CEI

Actions pour la protection des droits de l’homme ( APDH), une organisation de défense des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, a appelé à une réforme « sans délai » de la Commission électorale indépendante ( CEI, organe électoral) après les élections locales du 13 octobre dernier qui ont fait officiellement 5 morts dans le pays. Dans une déclaration transmise samedi à APA, l’APDH formule plusieurs recommandations après observation de l’ensemble des opérations électorales au nombre desquelles la « réforme sans délai » de la Commission électorale indépendante.

La Côte d’Ivoire se dote d’une plateforme unique des services de l’investisseur

Le ministre de l’Economie et des finances, Adama Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a procédé, jeudi, au lancement officiel de la plateforme unique des services de l’investisseur dénommée « 225invest Côte d’Ivoire ».

Le Ghana va émettre ses premières “obligations vertes”

Le Ghana va rejoindre les 37 pays du monde qui ont déjà émis des obligations vertes. L’objectif de ces émissions d’obligations sera de financer la lutte contre les effets du changement climatique par l’implémentation de projets respectueux de l’environnement.

Safaricom nommé meilleur employeur africain

L’opérateur kényan décroche la première place africaine dans le dernier classement Forbes consacré aux meilleurs employeurs du monde.

Nigeria : Fidelity Bank obtient une ligne de crédit de 50 millions $ de la BAD

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une facilité de crédit de 50 millions $, remboursable sur une période de sept années, au groupe bancaire nigérian Fidelity Bank.

L’ambassadrice rwandaise à Moscou souhaite davantage d’investissements russes en Afrique

L’ambassadrice du Rwanda à Moscou a mis en avant le rôle prépondérant de la Russie en matière d’investissements privés en Afrique et a appelé le Kremlin à encourager les investisseurs russes actifs dans la région, relatent les médias russes.

L’ex-gouverneur de la Banque centrale de Somalie lance une compagnie d’assurance Takaful

L’ex-gouverneur de la Banque centrale de Somalie, Yussur Abrar (photo), a officiellement lancé, le samedi 20 octobre, une compagnie d’assurance islamique au Somaliland. Baptisée Horn of Africa Insurance, cette compagnie offrira une multitude de produits conformes à la Charia.

Tanzanie: libération du milliardaire enlevé Mohammed Dewji

Le milliardaire tanzanien Mohammed Dewji a été libéré dans la nuit de vendredi à samedi et a dit être rentré chez lui « sain et sauf », un peu plus d’une semaine après son spectaculaire enlèvement le 11 octobre à Dar es Salaam.

La Tunisie sélectionne des banques en vue d’une prochaine rencontre avec des investisseurs

La Tunisie est sous les feux des projecteurs du marché des emprunts obligataires internationaux (Eurobonds), après que sa banque centrale ait annoncé avoir choisi Citi Group, Deutsche Bank, JP Morgan et Natixis pour l’accompagner dans une rencontre avec des investisseurs qui débutera dès le 22 octobre 2018.

Moody’s dégrade les perspectives des notations des dépôts à long terme de cinq banques tunisiennes

L’agence de notation financière Moody’s a dégradé, le 19 octobre, les perspectives des notations des dépôts à long terme de cinq banques tunisiennes de stables à négatives, en raison de la baisse de la capacité du gouvernement à soutenir ces banques en cas de besoin.

LNT