Les News d'Afrique de la semaine du 14 au 20 janvier 2019

Le Bénin lance son Plan de développement 2019-2025

Le ministre béninois chargé du développement durable, Abdoulaye Bio Tchané, a procédé lundi à Cotonou au lancement officiel du Plan national du développement couvrant la période allant de 2019 à 2025, avec pour défi majeur à relever le développement du capital humain, rapportent des médias locaux. L’objectif général retenu dans ce Plan national de développement est « d’atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable de 10% en 2025 axée sur le développement de l’agro-industrie, des services et du tourisme dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures », a indiqué M. Bio Tchané. « Il s’agira de concilier l’émergence économique et le développement durable tout en se focalisant sur la réduction de la pauvreté et les inégalités, conformément à l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD) et la vision Africa 2063 », a expliqué le ministre.

Le Burkina Faso va accueillir le Forum de l’emploi et de l’entreprenariat féminin

La capitale burkinabaise, Ouagadougou, abritera le 30 mars prochain la 1ère édition du Forum de l’emploi et de l’entreprenariat féminin (FEEF). Cette édition s’articulera autour du thème « Leadership féminin et développement durable ». Selon la commissaire générale du FEEF, Sandrine Roland, il s’agit d’un outil de développement personnel et professionnel qui est mis à la disposition des femmes afin qu’elles puissent s’épanouir pleinement dans l’univers du travail et de l’entreprenariat. Des ateliers de formation, d’échange de connaissances, de partage d’expériences et des expositions-ventes vont marquer cet événement qui accueillera dix mille participantes représentant le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et la Belgique.

La Côte d’ivoire fait le point sur son Plan national de développement

Un atelier pour la validation de la feuille de route de la revue à mi-parcours du Plan national de développement (PND 2016-2020) et celui du rapport volontaire des Objectifs de développement durable (ODD) s’est tenu mardi à Abidjan, à l’initiative du ministère du Plan et du Développement. Cet atelier qui a réuni des représentants des ministères techniques, des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, le secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires au développement a consisté à faire le point sur l’état d’avancement global de la mise en œuvre et de l’atteinte des résultats du PND.

Prise de fonction de la nouvelle représentante de l’UNESCO en Côte d’Ivoire

La nouvelle représentante et chef du Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en Côte d’Ivoire, Anne Lemaistre a officiellement pris ses fonctions, lundi à Abidjan.

Ethio Telecom songe à acquérir un satellite de télécommunications

L’opérateur historique des télécommunications d’Ethiopie, Ethio Telecom, envisage d’acquérir un satellite de télécommunications. L’infrastructure télécoms qui permettra à la société d’étendre sa couverture réseau jusqu’aux zones les plus reculées du pays, lui garantira également une économie sur les coûts d’utilisation d’équipements étrangers.

Le Gabon espère renouer avec la croissance

Après le ralentissement vécu en 2017 où le pays a connu une croissance de 0,5%, les autorités entrevoient une augmentation de l’activité économique en 2019 notamment après un redécollage en 2018 de 1,2%, le pays envisage de s’inscrire dans une dynamique optimiste à moyen terme qui devrait atteindre 4%, a souligné le ministre de l’économie Jean-Marie Ogandaga. « Nous projetons, en effet, une progression de l’activité économique supérieure à 3%, soutenue à la fois par la reprise dans l’industrie pétrolière et la bonne tenue du secteur hors pétrole », a expliqué le ministre cité par la presse.

Ghana : deux poids deux mesures, pour certaines des banques

Quelques semaines après l’expiration du délai du 31 décembre 2018, qui avait été donné aux banques commerciales ghanéennes pour augmenter leur capital social, le gouvernement a mis en place un véhicule spécial d’investissement dont l’objectif est de soutenir certaines banques qui n’ont pas pu se conformer aux nouvelles exigences

Le Ghana ambitionne de transformer localement 50% de sa production de cacao

A l’instar de son voisin ivoirien (premier producteur mondial d’ingrédients de chocolat), le Ghana (second producteur mondial) veut pousser encore loin son industrie du cacao.

Sécurité dans le centre du Mali : la stratégie du Premier ministre divise les parlementaires

Face à la hausse des exactions contre les civils dans le Centre, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga était à l’Assemblée nationale le 7 janvier pour présenter les actions qu’il compte entreprendre afin de mieux protéger la population.

1,5 million de dollars d’amendes aux trois opérateurs télécoms en Mauritanie

C’est un début d’année agité pour les opérateurs de téléphonie mobile en Mauritanie. Ceux-ci se sont vus infligé une amende globale d’un peu plus de 1,5 million de dollars par l’Autorité mauritanienne de régulation des télécommunications.

Nigeria: les médias doivent faire preuve de « retenue » dans la couverture de Boko Haram

Le gouvernement nigérian a appelé mardi les médias à la « retenue » dans la couverture du groupe jihadiste Boko Haram, après la descente de l’armée nigériane contre un journal accusé d’avoir divulgué des informations sensibles.

Ouganda : La centrale d’Isimba va entrer en service

La centrale hydroélectrique ougandaise d’Isimba, d’une capacité de 183 MW, entrera en service dès la fin du mois en cours, a annoncé mardi l’Uganda Electricity Generation Company Limited (UEGCL). « Le président de la République inaugurera l’infrastructure le 24 janvier prochain », a affirmé Proscovia Njuki, le président du conseil d’administration de l’UEGCL, cité par des médias locaux. Les quatre générateurs composant l’infrastructure fonctionnent déjà depuis quelques jours, a fait savoir le responsable, révélant que les opérations commerciales de la centrale démarreront en mars prochain, ce qui marquera également le début des charges applicables au gouvernement pour la centrale.

RwandAir signe un accord de partenariat avec CVFR Travel

La compagnie aérienne nationale, RwandAir, vient de sceller un accord de partenariat avec le groupe CVFR Travel au terme duquel la société australienne s’engage à représenter le transporteur dans la région de l’Australie/Nouvelle-Zélande. En vertu de cet accord, la société spécialisée dans la représentation des compagnies aériennes gèrera le réseau de vente, de distribution et du marketing de la compagnie rwandaise en Australie et en Nouvelle-Zélande, rapporte mercredi la presse locale. Selon le président directeur général de RwandAir, Yvonne Manzi Makolo, « ce partenariat aidera le transporteur aérien à maximiser ses ventes et revenus, à renforcer sa présence sur le marché international et à desservir davantage de destinations en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie ».

Alibaba Group forme des officiels rwandais sur l’enjeu économique de l’eWTP

Des officiels du gouvernement rwandais viennent d’achever une formation de quatre jours, organisée par le géant chinois du e-commerce, Alibaba Group, sur l’enjeu économique inhérent à la plateforme internationale d’e-commerce (eWTP) à laquelle leur pays est connecté depuis octobre 2018.

Sénégal : Appel à une fiscalité favorisant les retours sur investissement

Le Premier ministre sénégalais, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a fait part mardi de la nécessité d’œuvrer à l’instauration d’une fiscalité favorisant un retour rapide sur investissement des industriels. Le PM réagissait ainsi à une interpellation d’un promoteur d’une usine de fabrication de produits pharmaceutiques érigée à Bayakh, une localité de la région de Thiès (Ouest). L’industriel a notamment attiré l’attention sur le différentiel existant entre la TVA exonérée sur le produit fini fabriqué au Sénégal et celle appliquée à l’industriel à travers les factures d’eau et d’électricité ou de frais d’emballage.

Tanzanie: la Banque centrale transfère les actifs et les passifs de la banque défaillante Bank M à Azania Bank

La Banque centrale a transféré les actifs et les passifs de la banque défaillante Bank M à Azania Bank, a annoncé le vice-gouverneur de l’institution, Bernard Kibesse (photo), le 15 janvier.

Tanzanie: la construction de la centrale hydroélectrique de Rufiji va démarrer en juin 2019

Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique tanzanienne de Rufiji, d’une capacité projetée de 2.100 MW, démarreront en juin 2019, a annoncé le ministre tanzanien de l’Energie, Medard Kalemani. « Le projet sera achevé en 36 mois, ce qui implique que la centrale sera opérationnelle d’ici 2022. Les compagnies en charge des travaux de construction ont 6 mois pour mobiliser le financement nécessaire au projet, puis les travaux pourront démarrer », a affirmé le responsable, cité mercredi par des médias locaux.

Le Togo se prépare à accueillir la Conférence internationale sur la mutualité

La Conférence internationale sur la mutualité, prévue les 22 et 23 janvier dans la capitale togolaise, Lomé, a pour objectif d’élaborer un nouveau paradigme de gestion des politiques d’aide au développement, a indiqué le vice-président de l’Association internationale de la mutualité (AIM) en charge de la région Afrique et Moyen-Orient, le Marocain, Abdelaziz Alaoui. Cette Conférence culminera avec la validation d’un nouveau document politique susceptible de pérenniser les avancées faites durant l’évènement, a confié mercredi à la MAP M. Alaoui, également président du Conseil d’administration de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM), précisant qu’un tel document, issu d’un consensus forgé avant et durant ces Assises, constituera, de même, une feuille de route pour les mutualistes, mais aussi pour l’ensemble des parties-prenantes promouvant un écosystème favorable (autorités locales, bailleurs de fonds, gouvernements du Nord et du Sud) pour le succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale.

Togo : Deux ans d’exonération pour la Taxe professionnelle unique

Les entreprises soumises au régime de la Taxe professionnelle unique (TPU) sont désormais exonérées de cette taxe synthétique pour deux ans, a indiqué Ahmed Esso-Wavana Adoyi, le Commissaire des Impôts. La nouvelle disposition de la loi de finances 2019, vient renforcer le code Général des impôts qui prévoyait une année d’exonération. Elle s’inscrit aussi dans le prolongement des mesures incitatives engagées en 2018 par Lomé, en vue d’alléger les charges des jeunes entrepreneurs au cours de leurs premières années d’activités. Dans la loi de finances 2018, la TPU avait été supprimée pour une durée d’un an pour les redevables qui sont dans leur première année d’activité. La mesure a permis de relever le nombre d’entreprises créées par une personne physique à 7512, soit 71% des entités qui ont vu le jour en 2018.

La Tunisie abritera la 43ème assemblée générale de la FANAF

La 43ème assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurance de droit national africaines(FANAF) se tiendra à Tunis en février 2019.

Crise financière : à court de dollars, le Zimbabwe lance sa propre monnaie

Étranglé par le manque de devises étrangères, le Zimbabwe s’apprête à relancer sa devise nationale, le dollar zimbabwéen. Cela suffira-t-il ?