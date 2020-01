PARTAGER Nespresso dévoile sa gamme « Ispirazione Italiana »

Nespresso présente Ispirazione Italiana, une gamme de café intense. Ce lancement présente également deux tout nouveaux cafés, qui viennent enrichir la gamme actuelle d’espressos et de ristrettos intenses. Cette gamme est composée de sept cafés, et elle est inspirée de la culture et des traditions de café de plusieurs villes italiennes : Rome (Roma), Florence (Firenze), Palerme, Naples (Napoli), Gênes (Genova) et Venise (Venezia).

L’Italie est au cœur de l’ADN de Nespresso. L’histoire de Nespresso a commencé il y a plus de trente ans, par une idée simple, inspirée de la machine à espresso inventée en 1905 par l’Italien Luigi Bezzera, qui souhaitait que tout un chacun ait la possibilité de créer une tasse parfaite d’espresso, comme l’aurait fait un barista en Italie. Aujourd’hui, en Italie, plus de 75% des cafés sont dégustés à la maison et font partie intégrante de la culture italienne. Ispirazione Italiana a pour but de convier les amateurs de café au voyage parcouru par Nespresso à la découverte de l’Italie, afin qu’ils en découvrent par eux-mêmes les arômes de cafés et de cremas intense. Élaboré spécialement, chaque café se veut capturer l’essence d’une ville dont il s’inspire, les influences nord-africaines épicées de Palerme ou la riche et profonde histoire de Rome.

« Depuis plus de 30 ans, notre équipe composée de torréfacteurs, d’experts sensoriels, de spécialistes de l’alimentation et d’ingénieurs, s’est engagée dans cette voie pour créer une sélection de mélanges inspirés par la riche culture historique du café italien. Nous sommes heureux d’avoir pu conserver une collection permanente qui se concentre sur l’histoire riche de Nespresso et qui permet aux clients de préparer le même café que celui qu’ils trouveraient dans un bar italien », annonce M. Yassir Max Corpataux, Coffee Ambassador Nespresso Middle East & Africa (MEA).

Ispirazione Italiana est disponible en ligne et dans les boutiques Nespresso depuis le 1er janvier 2020.

