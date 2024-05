La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe s’est ouverte jeudi à Pékin, marquant une étape importante dans les relations bilatérales entre la Chine et les pays arabes. Cet événement coïncide avec le 20e anniversaire de la création du Forum, témoignant de deux décennies de coopération fructueuse. Le Maroc était représenté par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La séance d’ouverture a été marquée par la présence du Président chinois, Xi Jinping, qui a prononcé un discours insistant sur l’importance de renforcer les relations sino-arabes. Xi Jinping a annoncé cinq nouveaux cadres de coopération visant à accélérer la construction d’une communauté sino-arabe d’avenir commun. Il a notamment évoqué la création de laboratoires communs, la coopération en matière d’investissement et de financement, le renforcement des relations économiques et commerciales, et l’augmentation des échanges entre les peuples.

Dans son discours, Nasser Bourita a mis en avant la complémentarité entre les initiatives stratégiques du Maroc et l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI). Il a souligné que les projets en cours au Maroc et les initiatives en faveur des États africains atlantiques et du Sahel sont en parfaite adéquation avec la BRI. Bourita a également rappelé l’engagement constant du Royaume dans le cadre du Forum, qui repose sur une amitié ancestrale avec la Chine.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, tiendront une conférence de presse conjointe pour discuter des résultats de la réunion. Les participants adopteront des documents tels que la « Déclaration de Beijing » et le « Plan d’action du Forum pour 2024-2026 », visant à consolider le consensus sino-arabe et à planifier les prochaines phases de coopération.

Les échanges commerciaux entre la Chine et le monde arabe ont connu une croissance spectaculaire, passant de 36,7 milliards de dollars en 2004 à 398,1 milliards en 2023. Cette croissance a consolidé la position de la Chine comme principal partenaire commercial du monde arabe. La Chine a également signé des accords de coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route avec les 22 pays arabes, donnant naissance à plus de 200 projets à grande échelle.

Le ministre Bourita a souligné les résultats tangibles du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, signé lors de la visite du Roi Mohammed VI à Pékin en mai 2016. Il a noté que le volume des investissements chinois au Maroc a été multiplié par cinq entre 2016 et 2023, et que les échanges commerciaux ont doublé, faisant de la Chine le premier partenaire asiatique du Royaume. Bourita a également mentionné le projet de la ville industrielle intelligente « Cité Mohammed VI Tanger Tech » comme exemple de la coopération fructueuse entre les deux pays.

Le Forum a également été l’occasion de mettre en avant l’engagement de la Chine et des pays arabes à travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. Xi Jinping a annoncé que la Chine soutiendra des projets d’énergie renouvelable dans les États arabes, renforçant ainsi la coopération dans le domaine de l’énergie. Il a également proposé la création d’un Centre sino-arabe pour l’Initiative de la civilisation mondiale et l’établissement de plateformes pour la coopération culturelle et touristique.

La conférence a souligné l’importance de renforcer les capacités, de l’infrastructure à la connectivité, pour maximiser le potentiel de l’IA en Afrique. La Chine continue d’investir dans le renforcement de la capacité numérique du continent, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux. La réglementation et la collaboration entre l’industrie et le gouvernement ont été identifiées comme des éléments clés pour accélérer l’adoption de l’IA et des technologies de paiement en Afrique.

