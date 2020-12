Les éléments de la police du district provincial de Nador sont parvenus, dimanche, à mettre en échec une tentative d’immigration illégale et à interpeller un individu de 25 ans présumé impliqué dans l’organisation de cette activité criminelle et la traite d’êtres humains.

Cette opération sécuritaire s’est soldée par l’interpellation de 44 candidats à l’immigration illégale, dont des femmes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que ces candidats se préparaient à l’immigration de manière clandestine depuis la zone maritime entre la plage « Bocana » et la lagune de Marchika.

Lors de cette intervention, une embarcation pneumatique dotée d’une motogodille hors-bord, des gilets de sauvetage ainsi que des fûts remplis d’essence ont été également saisis.

Le passeur, un repris de justice pour constitution de bande criminelle, et les candidats à l’immigration illégale ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier les complices dans ce réseau criminel et déterminer ses ramifications éventuelles au Maroc et à l’étranger, précise-t-on de même source.

La mise en échec de cette tentative d’immigration illégale s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et soutenus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre les réseaux d’immigration clandestine et de traite des êtres humains, conclut le communiqué.

LNT avec Map