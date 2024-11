Lors de la 6ᵉ édition du Forum économique Ambition Africa, qui se tient les 19 et 20 novembre à Paris, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en lumière le partenariat stratégique entre le Maroc et la France. Elle a souligné que cette coopération constitue un modèle pour une intégration économique renforcée entre l’Europe et l’Afrique, mettant en avant le rôle crucial de cette collaboration dans le développement économique continental.

Une vision à long terme pour l’Afrique

Intervenant dans le cadre d’un panel intitulé « Vers de nouveaux sommets : l’économie africaine de demain », Mme Fettah a insisté sur l’importance d’adopter une vision à long terme pour assurer une croissance inclusive et durable en Afrique, tout en maintenant le cap face aux crises et turbulences.

La ministre a identifié trois piliers fondamentaux pour atteindre ces objectifs : la construction d’États solides, qui garantissent à la population l’accès à l’éducation, à la santé et à la protection sociale ; l’établissement d’une économie diversifiée, équilibrant harmonieusement les rôles des secteurs public et privé ; et le maintien des équilibres macroéconomiques, grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques.

Elle a également évoqué la trajectoire marocaine en matière de réformes institutionnelles, qui ont permis d’accroître les ressources internes tout en maintenant une fiscalité compétitive.

Mme Fettah a mis en avant les progrès réalisés par le Maroc en matière de mobilisation des ressources internes, précisant que les réformes institutionnelles ont permis d’augmenter les recettes publiques de près de 15 % en moyenne au cours des dernières années, tout en réduisant les taux d’imposition.

Elle a également souligné le rôle central des investissements publics dans cette dynamique. En 2024, le secteur public marocain a engagé près de 34 milliards d’euros dans divers projets d’infrastructures et d’établissements publics. Cet effort d’investissement, selon Mme Fettah, ne se limite pas aux grandes entreprises : il favorise aussi l’émergence de champions nationaux, soutient les petites et moyennes entreprises (PME) et encourage les partenariats public-privé, garantissant ainsi un impact positif sur l’ensemble de l’économie.

Un partenariat solide entre le Maroc et la France

Dans une déclaration à la presse, Nadia Fettah a réaffirmé la solidité du partenariat économique entre le Maroc et la France, qui s’est récemment renforcé à la suite de la visite officielle du président Emmanuel Macron au Maroc.

Elle a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel de cette coopération, tout en soulignant les ambitions croissantes des deux nations pour l’avenir. Elle a également rappelé que le Maroc, en tant qu’acteur majeur de l’investissement en Afrique, joue un rôle stratégique dans la vision intercontinentale portée par Sa Majesté le Roi, visant à renforcer les liens économiques entre l’Europe et le continent africain.

Les perspectives franco-africaines

À l’ouverture du Forum, Sophie Primas, ministre déléguée auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, a souligné le potentiel de l’Afrique comme moteur de la croissance mondiale. Elle a mis en avant la dynamique démographique du continent, sa richesse en ressources naturelles et le dynamisme de ses entreprises.

Mme Primas a insisté sur l’importance de renforcer les liens économiques entre la France et l’Afrique, en intégrant notamment la société civile, la jeunesse, et les entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée. Elle a également rappelé l’importance historique des relations entre la France et l’Afrique, évoquant la diaspora africaine, qui constitue un pont essentiel entre les deux régions.

Didier Boulogne, directeur général délégué chargé de l’export chez Business France, a également pris la parole pour mettre en avant le potentiel d’innovation et les opportunités qu’offre le continent africain. Selon lui, des partenariats équilibrés et des modes de coopération gagnant-gagnant doivent être privilégiés pour assurer des bénéfices mutuels pour l’Afrique et la France.

Un forum axé sur les échanges et les partenariats

Organisée par Business France, l’agence française pour le développement international des entreprises, la 6ᵉ édition du Forum Ambition Africa se déroule au siège du ministère français de l’Économie, à Bercy. Cet événement rassemble des ministres, des délégations d’entreprises françaises et africaines, et des experts de divers secteurs pour aborder les enjeux et les opportunités du continent africain.

Le programme comprend des conférences, des tables rondes, et des rencontres B2B, offrant ainsi un espace propice au networking et à l’établissement de nouveaux courants d’affaires. L’objectif est de favoriser une coopération économique renforcée et de soutenir les partenariats entre les acteurs français et africains, en mettant en avant des initiatives porteuses de développement durable et inclusif.

