Le samedi 28 décembre 2024 à 20h30, le Complexe Mohammed V de Casablanca accueillera un concert consacré à l’art musical traditionnel de l’Ayta. L’événement sera animé par Nacim Hadad, artiste et docteur en physique nucléaire, connu pour son approche mêlant tradition et modernité.

Organisé par la société Work Event, fondée par Ahmed Ben Lamin, ce concert a pour objectif de valoriser l’Ayta en tant qu’élément du patrimoine culturel marocain, tout en favorisant sa préservation et son rayonnement à l’international.

Ce concert est le premier à consacrer l’Ayta dans un lieu tel que le Complexe Mohammed V. La vente complète des billets avant la date de l’événement témoigne de l’intérêt croissant pour ce genre musical parmi le public marocain.

Pour Nacim Hadad, cet événement représente une étape marquante dans sa carrière. Depuis plus de 15 ans, il s’efforce de redonner vie à l’Ayta en y intégrant des éléments contemporains tout en respectant ses bases traditionnelles. Son travail a également été salué lors de sa tournée nationale et internationale, avec des performances dans plusieurs villes au Maroc et en Europe.

Le concert inclura des performances variées, associant des interprétations traditionnelles et des touches contemporaines.

