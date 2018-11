PARTAGER Mutandis rejoint la Bourse de Casablanca

Mutandis, groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation des ménages, au Maroc et en Afrique, a annoncé, vendredi à Casablanca, son introduction en Bourse de Casablanca, après avoir obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

D’un montant total maximum de 400 millions de dirhams (MDH), soit 2.222.223 actions, cette introduction en bourse consiste en une augmentation du capital social de 215 MDH par l’émission de 1.192.686 actions et une cession de 1.029.537 actions pour un montant de 185 MDH, fait savoir Mutandis, précisant que la souscription est programmée pour la semaine allant du 03 au 07 décembre 2018.

Ainsi, cette opération, dont le prix ferme est fixé à 180 dirhams/action (170 dirhams/actions pour les petits porteurs), vise à financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc et en Afrique ou en Europe et à partager avec le plus grand nombre, grand public et institutionnels, les fruits de la croissance future et de la consommation des ménages à travers l’élargissement de l’actionnariat de Mutandis (déjà une soixantaine d’actionnaires avant l’introduction en Bourse), a expliqué le fondateur du groupe Adil Douiri, au cours d’un point de presse.

Elle a également pour objectif de renforcer la notoriété du groupe et lui permettre d’accéder à des financements bancaires ou obligataires dans les meilleures conditions, tout en portant la gouvernance aux meilleurs standards internationaux.

Pour ce qui est du calendrier de cette introduction, Mutandis révèle que l’allocation des souscriptions aura lieu le 12 décembre, tandis que la 1ère cotation à la Bourse de Casablanca et l’enregistrement de l’opération sont prévus pour le 18 décembre.

Présent dans quatre gammes de produits (détergents, produits de la mer, bouteilles alimentaires et jus de fruits) et possédant 9 usines à Kenitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla avec environ 3.200 collaborateurs, Mutandis exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les États-Unis.

De 2013 à 2018, le CA de Mutandis a affiché une croissance moyenne annuelle de près de 6% et devrait atteindre 1.360 MDH à fin 2018.

Durant la même période, l’Excédent brut d’exploitation a progressé de plus de 15% chaque année en moyenne et devrait se chiffrer à 184 MDH à la fin de l’année en cours.

En outre, l’entreprise distribue depuis 3 années un dividende de 7,5 dirhams par action de nominal 100 dirhams qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Ce dividende s’ajoutera à la progression de la valeur de l’entreprise sur le moyen terme.

LNT