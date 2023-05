Mustashar, société marocaine de développement de marques internationales basée à Londres, a pris part à la 15ème édition de SIAM suite à une invitation de l’ambassade du Royaume-Uni pour participer à cet événement et contribuer à l’élan croissant de collaboration entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Avec plus de 850 000 visiteurs de 60 pays, SIAM 2023 rassemble des entreprises leaders de l’agriculture, de l’Agro-Tech, de la FoodTech et de la GreenTech, et des décideurs pour partager les dernières avancées dans leurs domaines respectifs et explorer les opportunités de coopération.

« Le SIAM 2023 offre une opportunité inestimable à Mustashar de rencontrer de nouvelles marques marocaines cherchant à étendre leur présence sur le marché britannique ainsi que des marques britanniques cherchant à pénétrer le marché marocain. Depuis la création de Mustashar en 2019, nous œuvrons pour combler le fossé entre le marché marocain et britannique, et nous sommes heureux de voir le Royaume-Uni devenir cette année l’invité d’honneur du SIAM car il souligne la dynamique positive entre les deux pays. », a indiqué M. Zayd Idrissi Regragui, PDG et fondateur de Mustashar.

La participation de Mustashar au SIAM 2023 a fourni à l’entreprise une plate-forme pour présenter ses capacités et ses services à un public plus large, y compris la logistique, l’adaptation de la marque, le marketing, la gestion du marché, l’entreposage et la distribution.

Pour rappel, Mustashar est une solution à 360 degrés pour le développement de marques internationales. Avec une infrastructure de classe mondiale couvrant 4 continents et une équipe Mustashar assure l’introduction des marques marocaines sur les marchés mondiaux, notamment britanniques…

