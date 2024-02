Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, le Musée de Bank Al-Maghrib, organise, jeudi 8 février 2024 à 17h à son siège, une conférence intitulée « Quatre expositions pour 2000 ans d’histoire et d’art ».

Cette conférence marque la clôture d’une série d’expositions commémorant le 20ème anniversaire du Musée de Bank Al-Maghrib, dont le programme de célébration a été lancé en juillet 2022.

L’événement offre une rétrospective sur l’évolution historique et artistique de la production monétaire en se concentrant sur quatre périodes clés : l’Antiquité, l’ère islamique, la modernité et la contemporanéité.

De plus, cette occasion sera propice au dévoilement du catalogue « Art et Monnaie » du Musée de Bank Al-Maghrib, fruit de la fusion des quatre expositions organisées pour célébrer son 20ème anniversaire.

« Cet ouvrage va au-delà d’une simple compilation d’œuvres exposées. Il tisse une trame narrative illustrant l’interconnexion entre les quatre expositions », expliquent les organisateurs. Chacune d’elles, tout en étant distincte, s’entrelace avec les trois autres dans cet ouvrage, offrant ainsi une nouvelle interprétation de la collection du musée.

Ce travail d’agrégation artistique illustre l’unité et la continuité de la diversité artistique et historique au sein du Musée de Bank Al-Maghrib. Il met également en lumière les caractéristiques distinctives et les aspects historiques et artistiques majeurs du patrimoine numismatique marocain qui s’étend sur plus de 2000 ans, souligne la même source.

Partagez cet article :