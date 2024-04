James Thornton, le PDG du leader mondial du voyage d’aventure durable, Intrepid Travel, a été tout récemment à Bine El Ouidane, un agréable patelin à la région riche en fleuves et rivières, montagnes, forêts… un beau tableau écologique à préserver à tout prix. Cette présence du patron d’Intrepid Travel en compagnie de l’équipe d’Intrepid Maroc vient consolider son engagement en faveur du développement durable et de l’écotourisme dans la région de Beni Mellal-Khénifra.

A Bine El Ouidane, James Thornton a souligné que ce partenariat avec la région de Beni Mellal-Khénifra est un exemple de l’engagement d’Intrepid en faveur du développement durable et de l’écotourisme : « Nous sommes fiers de soutenir les communautés locales et de contribuer à la préservation de l’environnement tout en offrant des expériences authentiques à nos voyageurs ».

Pour sa part, le président du CRT de Béni Mellal-Khénifra, M. Younes Laraqui, a indiqué que cet évènement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le CRT et ses partenaires internationaux, visant le développement de l’activité́ touristique dans la région de Béni Mellal-Khenifra : « Intrepid Travel est un tour operateur très actif et engagé dans notre région, et notre présence aujourd’hui marque un pas important vers un tourisme encore plus durable et respectueux de l’environnement. Nos deux parties sont plus que jamais, prêtes à travailler ensemble pour développer des initiatives qui favorisent le développement économique local tout en préservant la richesse naturelle et culturelle de la cette belle région du Moyen Atlas. »

A Béni Mellal-Khénifra, Intrepid Travel compte parmi son équipe 70 accompagnateurs originaires de la région, ce qui représente 50% de ses accompagnateurs actuels. Intrepid Travel travaille en étroite collaboration avec son principal fournisseur de transport, originaire de la région de Beni Mellal- Khénifra. Ce partenariat a permis de renforcer les liens avec la communauté́ locale tout en favorisant le développement économique de la région. En 2023, les voyageurs Intrepid Travel ont passé plus de 1200 nuits dans la région.

Au Maroc, Intrepid Travel prévoit l’arrivée de 50 000 voyageurs à l’horizon 2026, soit un taux de croissance annuelle de 35%. En 2023, Intrepid Travel a réalisé un chiffre d’affaires de 150 MDH. A travers le Royaume, 1000 fournisseurs collaborent avec le voyagiste. Le nombre de ses guides touristiques a atteint le nombre de 140. D’ici 2030, Intrepid Travel prévoit de doubler le nombre des voyageurs dans le monde.

