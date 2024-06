La Chambre de commerce internationale a annoncé ce mercredi 12 juin l’élection de cinq nouveaux membres au conseil exécutif. Parmi eux, Moulay Hafid Elalamy devient le premier Marocain élu au sein de cette organisation internationale.

Le conseil exécutif de la Chambre de commerce internationale (ICC) est composé de 27 membres. Cinq nouveaux membres ont été élus pour un mandat de trois ans à partir du 11 juin 2024 :

Jitka Haubova, membre du conseil d’administration et directrice des opérations de Komercni Banka (République tchèque)

Marcelo Elizondo, président de l’ICC Argentine

Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham (ICC Maroc)

Mark Nowitz, personnalité entrepreneuriale et directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Johannesburg (Afrique du Sud)

Zhang Xiaolun, président de la China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) (Chine)

Marienne Coutinho, associée chez KPMG (Brésil), a également été confirmée pour un second mandat en tant que membre du conseil d’administration de l’ICC, selon un communiqué de la Chambre.

Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie, de la politique et du programme d’action de l’ICC, ainsi que de la supervision de ses affaires financières.

Le Conseil mondial de l’ICC a également ratifié l’élection de Rifat Hisarcıklıoğlu, président de l’ICC Türkiye et président de l’Union des chambres et bourses de marchandises de Turquie (TOBB), en tant que président de la Fédération mondiale des chambres de commerce (WCF) de l’ICC.

L’ICC est l’organisation mondiale des entreprises et le porte-parole reconnu de la communauté des affaires. Sa mission est d’encourager les échanges et les investissements, et d’aider les entreprises à relever les défis et à saisir les opportunités de la mondialisation.

