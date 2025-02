Lors d’une cérémonie organisée à Marrakech, la startup marocaine Mouja a reçu le Prix de l’Innovation en Économie Bleue, remis par Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). La distinction a été attribuée en présence de Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Karim Zidan, Ministre délégué chargé de l’Investissement, ainsi qu’Imad Barrakad, Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et Natalia Bayona, Directrice exécutive de l’OMT.

Mouja est une plateforme numérique marocaine axée sur le tourisme maritime. Elle propose des outils permettant aux voyageurs et aux professionnels d’accéder à divers services, notamment des recommandations de spots de surf et d’activités nautiques basées sur l’intelligence artificielle. La plateforme intègre également un système de réservation pour les hébergements, les cours de surf et les excursions en mer.

En plus de ses services technologiques, Mouja propose une marketplace digitale permettant aux coopératives locales et aux artisans de promouvoir leurs produits à une clientèle plus large. Cette initiative vise à encourager la valorisation des savoir-faire locaux et à favoriser une économie plus inclusive.

L’approche de Mouja s’inscrit dans une logique de durabilité, en sensibilisant les utilisateurs à la préservation des écosystèmes marins et en favorisant des pratiques plus responsables dans le secteur du tourisme.

Anas Zaki, fondateur de Mouja, est originaire de Taghazout, une destination reconnue pour le surf. Son projet repose sur son expertise en transformation digitale et en marketing, avec l’objectif de dpper le tourisme maritime au Maroc en intégrant des outils numériques.

Avec cette distinction, Mouja envisage d’élargir son réseau de partenaires et d’attirer des investissements pour renforcer son développement. Ce prix met également en avant les opportunités offertes par les initiatives technologiques dans le secteur du tourisme au Maroc.

