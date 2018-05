PARTAGER Le Morocco Mall ouvre ses portes à la première édition du Salon Gourmet Italien

La Chambre de Commerce Italienne au Maroc en partenariat avec le Morocco Mall, et le soutien institutionnel de l’Ambassade d’Italie et du Consulat Général d’Italie, organisent le « Salon Gourmet Italien » qui se tiendra à Casablanca du 10 au 13 mai 2018 dans le but de promouvoir les excellences

alimentaires italiennes au Maroc.

Dans l’ambiance du Morocco Mall, premier Mall de destination du bassin méditerranéen et d’Afrique, issu d’un concept novateur unique de « Retailtainment » sur 250.000 m², reposant sur une offre diversifiée et qualitative de shopping, de loisirs et de restauration, plus de 600 marques et 18 millions de visiteurs, aura lieu l’exposition des marques italiennes de grande qualité et savoir-faire.

Cette première édition, qui aura lieu une semaine avant le début du Ramadan, vise à favoriser le contact entre les entreprises agroalimentaires italiennes et locales. D’une part les sociétés italiennes déjà présentes au Maroc auront la possibilité d’affirmer leur image et de valoriser leur business, et les nouvelles entreprises pourront évaluer de futurs partenariats à travers des rencontres B2B qui seront sur place.

Le Salon sera aussi une occasion des rencontres B2C pour développer la connaissance des marques italiennes au grand public qui pourra assister aux nombreuses initiatives promues pendant les quatre jours du Salon : des dégustations, des show cooking, des divertissements, etc.

Également, le Salon Gourmet Italien accueillera le Chef Fabrizio Nonis, une personnalité de renommée internationale et protagoniste des nombreuses émissions télévisées, qui animera un cooking show au Morocco Mall et au Sofitel de Casablanca.

Les partenaires de l’événement seront :

La société Ferrero, leader mondial dans le secteur de la confiserie avec ses grandes marques Nutella et Ferrero Rocher.

La société FCA, une icône incomparable pour l’industrie automobile connue avec ses marques Fiat et Alfa Romeo.

La société SEHI GROUP, importateur de la marque Vespa au Maroc, la fameuse moto connue dans le monde entier pour son design typiquement italien.

LNT avec CdP