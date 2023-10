La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est ‘’une très bonne nouvelle et une source de grande fierté’’, a affirmé, mercredi, le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sanchez.

‘’Nous démontrerons la force du football et les véritables valeurs du sport’’, a souligné M. Sanchez dans un message sur son compte X.

L’Espagne, le Maroc et le Portugal ‘’défendront les valeurs d’égalité, de solidarité et de saine compétition qui doivent accompagner le sport’’, a assuré le président du gouvernement espagnol par intérim.

La coupe du monde de football 2030, sera une édition ‘’mémorable’’ qui mettra à l’honneur la diversité et célébrera l’histoire de la compétition avec la passion du football qui unit les trois pays, a souligné, de son côté, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

‘’Le moment est venu pour organiser la meilleure Coupe du monde de tous les temps’’, a indiqué l’instance footballistique espagnole dans un communiqué.

La décision d’aujourd’hui montre ‘’la confiance de la FIFA dans le travail accompli, ainsi que dans la capacité et le professionnalisme dont chaque pays a fait preuve dans la planification d’événements de cette envergure’’, a fait observer la RFEF.

‘’L’Espagne, le Portugal et le Maroc assument les exigences et l’ambition de préparer la meilleure édition de tous les temps’’, a assuré la fédération espagnole.

‘’Je suis convaincu qu’avec le Maroc et le Portugal, nous accueillerons la meilleure Coupe du monde de tous les temps », a déclaré le président de la Fédération royale espagnole de football par intérim, Pedro Rocha, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération par intérim, José Manuel Albares, a indiqué que la Coupe du Monde 2030 »construira des ponts entre les pays et les civilisations et promouvra les valeurs du sport ».

»Avec nos voisins, le Portugal et le Maroc, nous accueillerons la Coupe du monde 2030. En organisant pour la première fois la Coupe sur deux continents, l’Espagne, le Maroc et le Portugal vont construire des ponts et promouvoir les valeurs du sport », a écrit M. Albares sur son compte du réseau social X.

Du côté lusitanien, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a affirmé que l’événement « sera un succès à tout point de vue ». La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est « une nouvelle démonstration de notre capacité reconnue dans l’organisation de grands événements », écrit le PM portugais sur le réseau social X (ex-Twitter).

Exprimant ‘’sa grande joie’’, suite à cette décision, M. Costa a félicité les fédérations nationales de football des trois pays pour leur ‘’dévouement et le travail accompli’’ et a salué ce partenariat tripartite.

Du côté des instances sportives internationale, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a affirmé que le choix est « un message de paix, de tolérance et d’inclusion ». « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d’inclusion’’, a indiqué M. Infantino, cité dans un communiqué publié à l’issue du Conseil de l’instance mondiale du Football, tenu par visioconférence.

Le président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, a de son côté qualifié de »très judicieuse » la décision du Conseil de la FIFA de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique.

»Il s’agit d’une très bonne nouvelle et d’une décision très judicieuse de la FIFA », a souligné M. Blanco dans des déclarations rapportées, jeudi, par les médias locaux, assurant que »l’Espagne, le Maroc et le Portugal ont présenté une candidature très solide qui a été très bien accueillie par la FIFA ».

»La candidature a été soutenue par l’Europe et l’Afrique. C’est une excellente nouvelle », a fait observer le président du COE, mettant en exergue le »très haut niveau d’appréciation » du projet tripartite.

LNT avec Map

