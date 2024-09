Dans le cadre de son engagement envers le bien-être de ses collaborateurs, Mondelez Maroc a organisé une initiative innovante, le « Kids Day ». Cette journée unique a permis à 110 enfants, âgés de 8 à 12 ans, de découvrir l’environnement professionnel de leurs parents en passant une demi-journée dans les locaux de l’entreprise. L’objectif de cette démarche : démystifier le travail des parents, rapprocher les enfants de l’univers professionnel et favoriser l’épanouissement des deux.

Le « Kids Day » s’est déroulé le mercredi 11 septembre et a été placé sous le thème « Fun and Cheer, Kids Day is here! ». Les enfants ont été plongés dans une demi-journée de découverte et de divertissement au sein de l’entreprise. Ils ont pu participer à divers ateliers, notamment des sessions de sensibilisation à la sécurité, équipés de kits adaptés, et ont visité les différentes lignes de production. La visite s’est ensuite poursuivie par une exploration des bureaux du siège, des salles de réunion, de la cantine, et d’un espace détente baptisé la « Joy room » – un lieu habituellement réservé aux collaborateurs pour des moments de relaxation.

En plus de ces activités, un atelier axé sur la « Diversity, Equity and Inclusion » a été organisé, sensibilisant les enfants à l’importance de la diversité dans le milieu scolaire. Cette approche ludique et pédagogique a été conçue pour offrir une expérience enrichissante tout en mettant en lumière les valeurs de l’entreprise.

Othmane Nadifi, représentant de Mondelez Maroc, explique : « À travers le Kids Day, Mondelez Maroc cherche à répondre, d’une part, à la curiosité des enfants de ses collaborateurs, et d’autre part, à contribuer à leur épanouissement. » Il se réjouit du succès de l’événement : « Nous sommes ravis que cette initiative ait été très bien accueillie, autant par les enfants que par les parents. Pour preuve, nous avons eu plus de 110 participants dans la tranche d’âge de 8 à 12 ans. »

Les retours des parents étaient également très positifs. Lahcen Chana, dont l’enfant de 9 ans a participé à la journée, témoigne : « Je suis très reconnaissant pour cette initiative exceptionnelle. Elle a permis à mon enfant de visualiser concrètement où je passe mes journées, de comprendre l’activité de l’entreprise et de découvrir mon environnement de travail, tout en apprenant à travers les activités ludiques organisées spécialement pour eux. »

Fort du succès de cette première édition, l’entreprise envisage déjà d’organiser une deuxième édition du « Kids Day » avec une tranche d’âge plus large.

LNT avec CDP

