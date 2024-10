Le livre « Le Digital, de l’efficience à l’excellence » est le dernier ouvrage de Mohammed Saad, Directeur Général Adjoint de la Bourse de Casablanca, avec une préface signée par Ahmed Rahhou, président du Conseil de la Concurrence. Destiné à accompagner les lecteurs dans leur parcours de transformation digitale, cet ouvrage explore comment le digital peut non seulement améliorer l’efficacité des organisations, mais aussi les guider vers l’excellence.

À travers ce livre, Mohammed Saad partage son expérience acquise au fil de plus de trois décennies dans des secteurs variés comme l’assurance, la banque, les marchés de capitaux, l’industrie, ainsi que l’enseignement et la recherche. Il propose des stratégies innovantes, des solutions pratiques et des études de cas pour transformer la vision digitale en réalité.

« Mon but à travers ce livre est de partager les connaissances et l’expertise que j’ai pu accumuler dans divers environnements au cours de ma carrière », explique l’auteur. Il souhaite offrir des outils pratiques permettant aux lecteurs de mieux appréhender un monde en constante évolution numérique.

L’ouvrage se positionne comme un guide pratique à destination des professionnels, des académiciens, des chercheurs et des organisations. Grâce à un sommaire riche en analyses approfondies, en statistiques, et en études de cas, il propose une approche structurée pour refondre les processus internes et recentrer les préoccupations sur les parties prenantes. Les entreprises, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, y trouvent des exemples concrets de la manière dont le digital peut devenir un levier stratégique.

L’un des points forts du livre réside dans sa capacité à offrir des méthodologies éprouvées et des conseils pratiques pour mener à bien une transformation digitale. Dès les premières pages, le lecteur est plongé dans un univers où adaptation et innovation sont des impératifs constants. Mohammed Saad va encore plus loin en alertant le lecteur sur les pièges courants de cette transformation et en proposant des moyens de les éviter.

Le livre inclut également des outils téléchargeables sur le portail www.ms-td.com, conçus pour guider le lecteur tout au long de son voyage vers la digitalisation. Ces outils viennent compléter les enseignements de l’ouvrage et renforcent son aspect pratique.

En résumé, « Le Digital, de l’efficience à l’excellence » est à la fois un guide pour la transformation numérique et un outil de réflexion destiné à alimenter le débat académique autour de ce sujet.

