Le chanteur marocain Mohamed Adly se produira le vendredi 29 novembre 2024 à 20h30 au Complexe Culturel Mohammed VI de Casablanca. Organisé par GO EVENT DIGILAB, le concert mettra en avant des morceaux emblématiques de son répertoire.

À 38 ans, Mohamed Adly s’est imposé sur la scène musicale contemporaine en tant que chanteur, auteur et compositeur. Lauréat de la version arabe de l’émission The Voice, il a su toucher un large public grâce à sa voix et à son interprétation. Inspiré par des figures majeures de la musique orientale comme Mohammed Abdelwahab et Fayrouz, il a perfectionné son art au conservatoire national avant de participer à divers festivals nationaux et internationaux.

Après des débuts dans un groupe de fusion, Adly a poursuivi une carrière solo marquée par des titres populaires tels que Rohou Liha, Jibou li Hbibi.

Informations pratiques :

Date : Vendredi 29 novembre 2024

Heure : 20h30

Lieu : Complexe Culturel Mohammed VI, Casablanca

Billets : Disponibles sur www.guichet.ma

