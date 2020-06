PARTAGER Mme Radia Chmanti Houari nouvelle DG opérationnelle de Laprophan

Le Groupe Laprophan annonce une nouvelle nomination au sein de sa direction, avec l’arrivée de Mme Radia Chmanti Houari en tant que Directeur Général Opérationnel.

Mme CHMANTI HOUARI bénéficie de 27 ans d’expérience professionnelle, dont 10 ans au sein de postes de Direction Générale au Maroc et à l’international, dans des entreprises leaders de l’industrie pharmaceutique Lors de son dernier rôle en tant que VP & Directrice Générale de la région Afrique du Nord. au sein du Laboratoire GlaxoSmithKline, elle a géré un groupe de 700 collaborateurs, des unités de production, des plateformes de distribution et des organisations commerciales. Avant de rejoindre GSK en 2013, elle a occupé le poste de Directeur Général Oncologie Maghreb au sein du Laboratoire Novartis ainsi que des postes de Direction dans le Marketing, les Ventes et les Opérations Commerciales, respectivement chez Sanofi et Pierre Fabre.

Mme CHMANTI HOUARI est titulaire du e-MBA de l’Ecole des Ponts et Chaussées à Paris, elle est diplômée de l’Executive Education Program de Columbia University à New York, d’un Master en Management et diplômée d’une Maîtrise en biologie générale de la Faculté des Sciences à Fès.

LNT avec CdP