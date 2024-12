Mme Leila SERHAN, Vice-Présidente Senior et Responsable Afrique du Nord, Levant et Pakistan chez Visa

Lors de l’Africa Financial Summit 2024, tenu récemment à Casablanca, un panel d’experts abordait la thématique des finances intégrées. L’industrie des finances intégrées, qui vise à intégrer des services tels que les paiements, crédits, épargne, investissements et assurances dans des plateformes non financières, connaît une croissance spectaculaire. Estimée à tripler d’ici 2029 pour atteindre près de 40 milliards de dollars, cette transformation offre des opportunités inédites pour élargir l’accès aux services financiers, en particulier pour les populations sous-bancarisées. Cependant, cette révolution est confrontée à des défis majeurs : cadres réglementaires fragmentés, infrastructure numérique inégale et processus d’intégration complexes. Pour nous éclairer sur ce sujet, Mme Leila SERHAN, Vice-Présidente Senior et Responsable Afrique du Nord, Levant et Pakistan chez Visa, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Quelle est votre vision pour le développement de la finance intégrée, en particulier en Afrique du Nord et au Maroc, dans les années à venir ? Comment Visa se positionne-t-elle comme acteur clé de cette transformation ?

Mme Leila Serhan : Visa considère la finance intégrée comme un levier de transformation pour favoriser l’inclusion financière et stimuler la croissance économique en Afrique du Nord et au Maroc. En intégrant les services financiers à des plateformes non financières, telles que le e-commerce et les télécommunications, nous visons à rendre les outils financiers plus accessibles aux populations non bancarisées et sous-bancarisées.

Notre vision du développement de la finance intégrée s’articule autour de trois éléments clés :

La promotion de l’éducation financière, l’amélioration de l’accès aux services financiers et la promotion de l’innovation et de l’inclusion numérique.

Promouvoir l’éducation financière est fondamental pour permettre aux individus et aux entreprises d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs ressources financières. Nous sommes engagés dans des initiatives telles que des programmes d’éducation financière en partenariat avec des organisations comme Trace Academia en Côte d’Ivoire et la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) au Maroc.

Améliorer l’accès aux services financiers est également une priorité essentielle. Nous collaborons avec des départements gouvernementaux, des régulateurs, des établissements de paiement (EDPs) et des facilitateurs de paiement (Payfacs) pour concevoir des solutions de paiement adaptées aux besoins spécifiques des PME et des commerces traditionnelles. Ces efforts garantissent que les services financiers soient accessibles à une plus large partie de la population.

Encourager l’innovation et l’inclusion numérique est au cœur de notre stratégie. Grâce à des partenariats avec des institutions non financières, Visa favorise l’adoption des paiements numériques, permettant une économie cashless et renforçant l’inclusion numérique. En tirant parti de notre expérience mondiale et de nos partenariats locaux, nous visons à créer un écosystème financier sécurisé, efficace et facile à utiliser.

En combinant efforts d’éducation financière, innovations localisées et partenariats stratégiques, Visa se positionne comme un acteur clé de la finance intégrée, veillant à ce que l’inclusion financière accompagne le développement économique au Maroc et dans toute la région.

Quels sont, selon vous, les principaux défis technologiques liés à l’intégration de produits financiers dans des plateformes non financières telles que le e-commerce ou les télécommunications ?

L’intégration de produits financiers dans des plateformes non financières présente plusieurs défis technologiques. La protection des données personnelles est primordiale, en particulier dans l’économie numérique actuelle, où la sécurité des données et la confidentialité sont cruciales.

De plus, réduire l’écart entre les systèmes financiers et non financiers nécessite souvent une connectivité et une compatibilité sans faille. Offrir une expérience fluide et transparente aux clients accédant à des services financiers sur des plateformes non financières est essentiel pour favoriser l’adoption et la fidélisation.

Pour surmonter ces défis, des API robustes, un cryptage des données sécurisé et une infrastructure évolutive sont nécessaires. Visa, en tant que leader mondial des solutions de paiement, a relevé avec succès des défis similaires à l’échelle mondiale.

Au Maroc, Visa a collaboré avec plusieurs partenaires, y compris des plateformes de e-commerce et des opérateurs télécommunications, pour mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins locaux. Ces partenariats démontrent notre engagement à partager notre expertise, déployer des technologies avancées et soutenir le succès mutuel.

En tirant parti de notre expérience mondiale et de nos partenariats locaux, Visa est bien placée pour aider les plateformes non financières à relever ces défis, garantissant que l’intégration des produits financiers soit sécurisée, efficace et facile à utiliser. Nous restons ouverts à collaborer avec davantage de plateformes pour stimuler l’innovation et élargir l’inclusion financière dans toute la région.

Comment les régulateurs et les entreprises peuvent-ils collaborer pour surmonter les obstacles liés aux cadres réglementaires fragmentés ?

La collaboration entre les régulateurs et les entreprises est essentielle pour relever les défis et favoriser le développement économique

Chez Visa, nous interagissons activement avec les gouvernements et les régulateurs à travers des consultations régulières, favorisant une approche de collaborative pour discuter ouvertement des défis émergents, des mises à jour réglementaires et des tendances de l’industrie. Cette approche proactive garantit que les réglementations restent efficaces et pertinentes dans un paysage des paiements numériques en perpétuel évolution.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les banques centrales et les autorités de régulation pour traiter des questions essentielles telles que la prévention de la fraude et la gestion des risques, en veillant à ce que les solutions de paiement numérique soient à la fois innovantes et sûres. Ces partenariats nous permettent de nous aligner sur les grandes priorités tout en maintenant l’accent sur la protection des consommateurs.

Pour combler le fossé entre les régulateurs et les acteurs de l’industrie, Visa organise des forums et des tables rondes dédiés. Par exemple, lors du Visa Fintech Day à Casablanca cette année, nous avons organisé un panel sur la réglementation qui a rassemblé les principaux acteurs de l’écosystème fintech marocain, y compris les régulateurs, les entreprises et les startups. Ces forums facilitent un dialogue ouvert, permettant à toutes les parties prenantes de discuter du paysage réglementaire et d’identifier les opportunités d’amélioration.

Alors que les paiements numériques continuent d’évoluer, les réglementations doivent s’adapter aux nouveaux modèles économiques et aux nouvelles innovations technologiques tout en protégeant les consommateurs. L’un des moyens d’y parvenir est de créer des « sandboxes », ces environnements contrôlés permettent aux entreprises et aux startups de tester des solutions de paiement numérique et des services financiers innovants sous la supervision des régulateurs, encourageant ainsi l’innovation sans compromettre la sécurité.

Visa s’engage à collaborer avec les régulateurs, à encourager l’innovation et à veiller à ce que l’écosystème des paiements numériques évolue dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Comment la finance intégrée peut-elle concrètement améliorer l’inclusion financière des populations sous-bancarisées ?

La finance intégrée et les solutions de paiement intégrées jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de l’inclusion financière des populations non-bancarisées, en particulier dans les régions à faible taux de pénétration bancaire comme l’Afrique du Nord. En intégrant des systèmes de paiement numérique directement dans des plateformes ou des services non financiers, tels que les plateformes de e-commerce, les applications mobiles ou les services de télécommunications, ces solutions permettent aux entreprises d’offrir des options de paiement et de prêt de manière transparente au sein des plateformes quotidiennes. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir un compte bancaire traditionnel, ce qui rend les services financiers plus accessibles aux populations mal desservies.

La finance intégrée simplifie le processus de transaction, permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations sans devoir passer par des systèmes de paiement externes. Cette approche sans friction réduit les obstacles pour les individus sous-bancarisés et facilite l’accès à des services financiers tels que les paiements et les microcrédits. De plus, elle contribue à réduire la dépendance aux transactions en espèces, souvent inefficaces et moins sécurisées, tout en encourageant l’adoption de méthodes de paiement numérique qui favorisent la croissance économique et l’inclusion.

En intégrant des solutions financières dans des plateformes que les gens utilisent déjà, la finance intégrée comble les lacunes critiques en matière d’accessibilité financière, permettant aux individus et aux entreprises de participer pleinement à l’économie numérique. Chez Visa, nous restons prédisposés à établir des partenariats avec les entreprises locales, les gouvernements et les plateformes non financières pour mettre en œuvre ces solutions innovantes et favoriser une plus grande inclusion financière au Maroc, en Afrique et au-delà.

Comment convaincre les entreprises non financières d’adopter des solutions de financement intégrées ?

Les entreprises non financières peuvent être encouragées à adopter des solutions de finance intégrée en mettant en avant la valeur significative que ces services apportent à leurs opérations et à leurs clients. L’intégration de services financiers permet aux entreprises de créer de nouvelles sources de revenus et d’améliorer l’expérience client, renforçant ainsi la fidélité et l’engagement à long terme. Dans les marchés émergents comme le Maroc, une telle intégration peut également favoriser l’inclusion financière et numérique, permettant aux entreprises de répondre efficacement aux segments mal desservis.

L’adoption de solutions de finance intégrée offre de nombreux avantages tangibles aux entreprises non financières. Parmi ceux-ci, on retrouve la réduction des coûts opérationnels, l’accès aux données en temps réel pour une meilleure prise de décision, et un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d’activité. En intégrant de manière fluide les services financiers à leurs plateformes, les entreprises peuvent simplifier les transactions, améliorer la satisfaction client et se positionner en tant que leaders innovants sur le marché.

De plus, l’intégration de ces solutions ouvre de nouvelles opportunités dans les marchés émergents, où la transformation numérique redéfinit les dynamiques commerciales. Chez Visa, nous collaborons étroitement avec les entreprises pour démontrer l’impact transformateur de la finance intégrée, les aidant à tirer parti des technologies de pointe pour enrichir leurs offres, fidéliser leurs clients et atteindre une croissance durable.

Entretien réalisé par Selim Benabdelkhalek

