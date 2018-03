PARTAGER Le ministère de l’Aménagement du Territoire National élu au Comité de pilotage de la GABC

Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a été élu pour faire partie du comité de pilotage de l’Assemblée générale de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GABC) dans la catégorie « Pays », tenue les 19 et 20 février dernier à Dubai aux Emirats Arabes Unis.

Le ministère, en tant que membre de la GABC, a participé à la première Assemblée Générale de cette Alliance qui a connu la présentation des activités clés de la GABC pour les années 2016 et 2017, de son plan d’actions, de son budget pour les années 2018 et 2019 et de son programme des différents groupes de travail pour l’année 2018, ainsi que l’adoption de la stratégie de mobilisation de ses ressources, indique un communiqué de ce département.

L’Assemblée Générale a connu également l’élection du comité de pilotage de la GABC qui assurera ses missions pour une période de 2 ans. Ce comité de pilotage se compose de 16 membres dont cinq représentants de cinq pays, en plus du Secrétariat de la GABC assuré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), ajoute la même source.

En marge de cette assemblée, deux panels portant sur la thématique du bâtiment durable dans la région MENA ont été organisés. Dans ce cadre, le ministère a participé activement au deuxième panel intitulé « Vers un secteur de bâtiment zéro carbone, à haute efficacité énergétique et résilient ».

Rappelons que le ministère est membre fondateur de la GABC, alliance mondiale lancée en décembre 2015 à l’occasion de la COP21 visant à promouvoir l’émergence d’un secteur de bâtiment bas carbone et résilient, à travers le partage d’expériences et le renforcement de la coopération entre les différents acteurs du secteur de la construction à l’échelle mondiale.

LNT avec Map