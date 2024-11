Le ministère de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille du Maroc a mis en avant son plan d’action pour 2025, axé sur la consolidation des acquis et l’accélération des mesures du programme gouvernemental, a déclaré la ministre Naima Ben Yahya. Lors de la présentation du budget sectoriel devant la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, Mme Ben Yahya a souligné que ce plan mobilisera divers acteurs pour améliorer l’impact des programmes sociaux sur les citoyens, notamment en optimisant leur ciblage et en renforçant les mécanismes de suivi.

L’objectif central est de promouvoir l’égalité des chances, une intégration durable et une gestion rationnelle des ressources. Ces orientations s’inscrivent dans une approche intégrant le genre, la prévention et les droits de l’homme. La ministre a également détaillé plusieurs initiatives visant à soutenir la cohésion familiale et à promouvoir les droits des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Les priorités de ce plan d’action incluent le renforcement des services familiaux, notamment via un programme d’accompagnement des espaces familiaux et de médiation, ainsi que l’extension du réseau des crèches sociales en partenariat avec les collectivités et les associations. L’objectif est de créer 100 crèches sociales d’ici 2026. Concernant la protection de l’enfance, le ministère poursuivra la mise en œuvre de la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance, axée sur le renforcement du cadre juridique et des réseaux de protection.

Pour les personnes en situation de handicap, le ministère introduira un nouveau système d’évaluation et de délivrance de cartes de handicap, avec une gouvernance régionale et une gestion améliorée de la base de données. Cette mesure est accompagnée d’une généralisation du programme de formation sur le territoire national, afin de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.

En ce qui concerne l’autonomisation des femmes et la lutte contre la discrimination, Mme Ben Yahya a indiqué que le ministère prévoit de suivre et de mettre en œuvre la politique publique pour l’égalité et l’autonomisation des femmes. Cela inclut un programme national pour soutenir le leadership féminin et des initiatives pour renforcer la représentation politique des femmes, en vue des prochaines élections. Ce plan s’inscrit dans une perspective d’inclusion sociale efficace, visant à garantir un impact direct et positif sur la vie des citoyens et à renforcer les bases d’une société équitable et solidaire.

LNT

