Le recours au financement boursier stimule l’émergence de nouvelles industries, renforce la création de valeur et favorise la génération d’emplois, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant lors d’une conférence organisée par son département en partenariat avec la Bourse de Casablanca et la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), sous le thème « Marché boursier et secteur agroalimentaire marocains : un avenir de croissance et d’expansion », M. Mezzour a estimé que le marché boursier constitue un levier pour le financement de l’industrie nationale, en particulier du secteur agroalimentaire.

Ce mécanisme se veut aussi un outil puissant pour les entreprises industrielles qui souhaitent se développer, innover, adopter de nouvelles technologies ou améliorer leur productivité, a-t-il ajouté.

Le ministre a, en outre, insisté sur la souveraineté industrielle et alimentaire, tributaire de l’engagement des acteurs du secteur, précisant que la Bourse représente une opportunité stratégique pour impulser cette dynamique.

Il a, par la même occasion, salué le partenariat stratégique mis en place avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca, visant à encourager les acteurs de l’industrie marocaine à tirer parti des opportunités de financement offertes par le marché boursier.

« La mise en place de ce partenariat stratégique nous permet de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de la vision industrielle, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et atteste de l’importance des partenariats public-privé pour soutenir une économie nationale dynamique et performante », a dit M. Mezzour. De son côté, la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, a relevé que le secteur agroalimentaire présente des enjeux stratégiques pour la croissance économique et le développement durable du pays, notant qu’il constitue un levier essentiel pour la sécurité alimentaire.

Elle a, toutefois, indiqué que le secteur reste confronté à plusieurs défis, notamment en matière de compétitivité et de vulnérabilité aux effets du changement climatique.

À ce titre, Mme Hayat a rappelé les réformes entreprises par l’AMMC, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des Finances et l’ensemble de l’écosystème, visant à moderniser le cadre réglementaire, diversifier les instruments financiers et améliorer la qualité des services financiers proposés.

Et de soutenir : « La Bourse occupe une place centrale dans cette démarche et nous veillerons à en faire un outil de financement accessible et un support d’investissement attractif ».

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a mis en lumière le rôle de la Bourse en tant que catalyseur de croissance pour les petites et moyennes entreprises (PME) nationales, en améliorant leur gouvernance et en les préparant à d’éventuelles transmissions.

Il a, dans ce sens, jugé que les entreprises du secteur agroalimentaire sont des candidates idéales pour une introduction en Bourse, ce qui favorisera davantage le développement de ce secteur stratégique.

La croissance de l’économie nationale repose également sur la diversification des moyens de financement, notamment par la promotion de la Bourse de Casablanca, a-t-il ajouté, réaffirmant l’engagement de la CGEM dans cette dynamique, avec une feuille de route ambitieuse et concrète.

Cette rencontre a été marquée par la signature de deux protocoles de partenariat pour dynamiser le financement des entreprises industrielles marocaines par le marché boursier.

Le premier, paraphé par M. Mezzour, M. Alj, Mme Hayat et M. Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a pour objectif d’encourager les acteurs économiques du secteur industriel marocain à saisir les opportunités de financement offertes par la Bourse.

Le second protocole de partenariat a été signé par M. Senhaji, le président de la FENAGRI, Abdelmounim El Eulj, et le président de la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche au Maroc (FENIP), Hassan Sentissi El Idrissi. Il vise à accompagner les entreprises de ces secteurs dans leur accès aux mécanismes de financement du marché boursier.

Cette conférence a été l’occasion pour les dirigeants des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, comme Mutandis, Cosumar, Dari Couspate et Cartier Saada, de partager leur expérience et leur vision sur le choix stratégique du financement boursier pour soutenir leur croissance.

LNT avec Map

