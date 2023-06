Au cours de l’année 2022, 120.000 contrôles de qualité ont été effectués sur les produits industriels à l’importation et sur les marchés, a indiqué lundi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lors de sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur « le contrôle de la qualité des biens importés », soumise par le Groupe Authenticité et Modernité, M. Mezzour a indiqué que ces contrôles ont permis d’enregistrer 2.434 cas de non-conformité, et de récupérer 7,5 tonnes de marchandises d’une valeur de 270 millions de dirhams. Et de poursuivre qu’il existe plus de 17.000 normes au niveau national pour contrôler la qualité des produits industriels, notant que la capacité de production de ces normes dépasse 1.500 normes par an, soit une moyenne de trois nouvelles normes par jour.

A cet égard, le ministre a appelé les consommateurs à signaler les infractions qui porteraient atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens via la plateforme désignée à cet effet, soulignant que son département étudie et traite ces cas de manière instantanée. Par ailleurs, et en réponse à deux autres questions sur « le développement des filières agroalimentaires » posées par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et le Groupe du Rassemblement national des indépendants, M. Mezzour a indiqué que le nombre de projets de filières agroalimentaires est passé de 173 projets en janvier 2022 à 420 projets actuellement, précisant que ces projets permettront la création de 100.000 emplois à travers le Royaume. Et de relever que la valeur des exportations de produits alimentaires transformés est égale à sa contrepartie non transformée, notant qu’environ 87% des exportations totales de biens du Royaume sont des matières transformées.

Dans le même sillage, le ministre a souligné que le volume des exportations de l’industrie textile a dépassé 44 milliards de dirhams au cours de l’année dernière, « ce qui représente un chiffre record », relevant que les exportations de ces matières sont en hausse de 8% cette année, malgré les conditions difficiles que connaissent les marchés européens, qui sont le plus gros consommateur de produits textiles nationaux. Il a en outre fait savoir que le taux d’intégration industrielle locale est en hausse puisqu’il dépasse 40% dans le secteur textile, 69% dans l’industrie automobile et 25% dans l’industrie alimentaire.

LNT avec Map

