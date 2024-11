Meydene dévoile une programmation variée à Marrakech pour le mois de novembre, intégrant traditions musicales, comédie et théâtre. Ces événements ont pour but d’offrir au public une expérience riche en émotions, rires et découvertes.

Le 5 novembre, le « Congrès mondial de flamenco » sera coorganisé par l’Institut Cervantes, l’INAEM et l’Ambassade d’Espagne à Rabat, mettant en lumière la diversité de cet art dans le cadre d’un programme visant à promouvoir les arts de la scène espagnols à l’international. Le 14 novembre, la comédie « Chéri, j’ai invité mon Ex! », mise en scène par Patrick Hernandez et produite par Tendansia Agency, proposera un regard amusant sur les complexités des relations de couple.

Le 16 novembre, l’humoriste Zouhir Zair présentera « Za’er wahed Za’er mshakal », un spectacle autobiographique alliant humour et émotion, reflétant son parcours personnel. Le 17 novembre sera dédié à « La Soirée des Merveilles », un hommage au compositeur Mohamed Abdel Wahab. Sous la direction du maestro Hicham Talamdi, des artistes tels qu’Abdallah Bayati et Sabah Zaidani interpréteront des œuvres emblématiques de la musique arabe. Enfin, le 23 novembre, Nabila Maan conclura ce mois festif avec un concert fusionnant musiques traditionnelles marocaines, jazz et influences internationales.

