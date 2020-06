PARTAGER « Metropolitan Casablanca », une émission pour célébrer Casablanca

Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, coorganise avec la chaîne de télévision marocaine 2M une émission exceptionnelle autour de Casablanca.

Programmée le 30 juin 2020 à 19h30, celle-ci a pour objectif de célébrer Casablanca, à travers sa mémoire collective, son présent et son avenir, explique-t-on dans un communiqué.

« L’histoire de Casablanca, sa singularité architecturale, son rôle moteur dans l’attractivité du pays en termes de tourisme et d’investissements, sa dynamique d’innovation, son « lifestyle » éclectique et ses paradoxes. Ces thématiques (et bien d’autres) seront au cœur du TV Show « Metropolitan Casablanca », qui marque la fin d’une longue période de confinement et symbolise la renaissance libératoire de la ville et de ses habitants. »

Dans ce qui constituera une première au Maroc, cette émission sera diffusée en direct en avant première sur une plateforme digitale, et recevra des intervenants de renommée. Il s’agit entre autres d’Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’Unesco, Richard Attias, Président de Richard Attias & Associated, Bernard Muselet, Président du Directoire du Crédit du Maroc, Rachid Andaloussi, architecte et membre fondateur de Casa Mémoire, etc.