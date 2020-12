La société belge VM Steel s’est associée avec K-Steel Service Senhadji & Trade (K-3S&T) pour créer une entité commune, VM Steel Maroc.

Filiale du groupe Van Meerbeek, VM Steel prend pied au Maroc pour fournir des produits métallurgiques spécialisés, annonce VM Steel Maroc dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, notant que son ambition serait de devenir pour ses clients « la référence en matière de fourniture en produits sidérurgiques ».

Ainsi, VM Steel Maroc reprendra l’ensemble des activités de la société marocaine qui comptait de nombreux partenariats exclusifs pour l’approvisionnement en produits sidérurgiques, (visserie et brides en inox, boulets & barres de broyage, consommables de soudage, caoutchoutage & ébonitage, matériel pour chanfreinage & perçage, etc.), précise le communiqué. « VM Steel Maroc est la première filiale internationale de VM Steel, et le choix du Maroc n’est pas dû au hasard. Le Maroc est en effet un axe de développement incomparable pour continuer à développer le reste de l’activité de VM Steel en Afrique », précise le management de l’entreprise, cité par le communiqué, indiquant que le choix de poursuivre l’investissement malgré les circonstances commerciales compliquées dues à la crise sanitaire est la preuve de la détermination de VM Steel de s’engager sur le long terme auprès de ses partenaires marocains dans l’attente d’une relance prochaine qui bénéficiera à tous.

Grâce aux deux entrepôts (5.000 m2 et 15.000 m2) situés à côté du port d’Anvers, VM Steel peut assurer une livraison dans des délais très courts pour toute une gamme de produits allant des aciers ordinaires aux alliages les plus spécialisés, souligne le communiqué, notant que par sa présence locale, VM Steel Maroc offre désormais à ses clients une réactivité et une qualité de service inégalées, offrant à la fois du conseil technique, de la logistique et du financement.

Par ses partenariats historiques avec les grands producteurs d’acier internationaux, VM Steel Maroc a un accès privilégié aux différentes qualités offertes, permettant d’offrir à ses clients un projet global « Tailor-made », révèle la même source, soulignant que VM Steel Maroc offre ainsi l’accès à des produits sidérurgiques spécialisés par ailleurs indisponibles sur le marché local, et cela à des prix très avantageux pour ses partenaires.

En termes de gamme de produits et de services, VM Steel Maroc se dit proposer une solution complète et intégrée pour tous les besoins de ses clients. Ainsi, la société assure le regroupage de tous types de produits sidérurgiques dans des nuances différentes, sans quantité minimum exigée.

De même, la gamme compte les produits plats, longs et tubulaires, ainsi que tous les accessoires en différentes qualités d’acier carbone et inoxydable (consultables sur le site www.vmsteel.com).

VM Steel est aujourd’hui encore une société familiale belge, membre du groupe Van Meerbeeck fondé en 1875. Outre les qualités standards d’acier carbone et inoxydable, VM Steel stocke et commercialise également une gamme de produits plats, longs et tubulaires en acier inox spécialisé AISI 904L, rappelle la même source.

LNT avec Map