À l’occasion de la fête des mères, Merendina, la marque emblématique de génoise au Maroc, a rendu hommage aux papas qui assument le rôle à la fois de papa et de maman.

À travers sa plateforme « Kheli 9albak idoub », Merendina a encouragé l’expression des sentiments d’amour de manière unique et authentique. En mettant l’accent sur la complexité des relations familiales et la difficulté d’exprimer les sentiments d’amour, Merendina a capturé la richesse des émotions qui sous-tendent les liens familiaux. Le précédent film de la marque, mettant en scène la relation entre un père et sa fille, a suscité un fort engagement de la communauté, soulignant l’importance de l’expression émotionnelle au sein de la famille.

Forte de ce succès, Merendina a élargi sa campagne pour célébrer la diversité des familles marocaines. La nouvelle campagne a ainsi mis en avant une multitude de moments de connexion et d’amour entre les papas et leurs enfants, quelle que soit la forme de leur famille. Elle a mis en lumière la richesse des relations familiales et a célébré les papas qui jouent le rôle à la fois de papa et de maman.

En cette journée spéciale de la fête des mères, Merendina a rendu un hommage particulier aux papas veufs et divorcés qui élèvent seuls leurs enfants avec amour et dévouement.

« Chez Merendina, nous croyons en la force de l’amour au sein de la famille et en l’importance de son expression », a déclaré Kenza Haloui, Directrice Marketing chez Mondelez Maroc. « Nous sommes fiers de saisir l’occasion de la fête des mères pour rendre hommage aux papas qui jouent également le rôle de maman et de mettre en lumière le rôle central que jouent les papas dans la vie des enfants », a-t-elle ajouté.

