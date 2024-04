Le 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) a ouvert, vendredi matin à Meknès, ses portes au grand public, après quatre jours riches de débats et d’échanges entre les différents participants (ministres, professionnels, experts, etc).

Établi sur une superficie de 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, ce salon offre à ses visiteurs, Marocains et étrangers, une ambiance festive durant les trois prochains jours, avec des animations dans les multiples pôles, dont ceux de l’élevage et des produits du terroir qui connaissent une affluence importante.

Aussi, le SIAM, en tant qu’espace d’échange et d’action, promeut l’adoption de pratiques agricoles innovantes et respectueuses de l’environnement, tout en facilitant la diffusion des connaissances et des technologies auprès du grand public pour renforcer la capacité des agriculteurs à s’adapter aux conditions climatiques changeantes.

Cette édition, avec la participation de plus de 70 pays, présente pour la première fois le Pôle « Agri-digital » qui est initié par le Pôle Digital de l’Agriculture, de la Forêt et l’Observatoire de la Sécheresse.

« Agri-digital » accueille trente start-ups nationales et internationales, lesquelles exposent leurs engins de technologie avancée, à l’image des drones géants qui fascinent les visiteurs, petits et grands. Ces start-ups proposent également tout un programme scientifique comprenant des tables rondes, des conférences et des démonstrations immersives.

Organisé du 22 au 28 avril sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le SIAM, un événement majeur dans le domaine agricole, met en avant les progrès réalisés par le Maroc dans ce secteur crucial pour la croissance économique.

Cette édition, tenue sous le thème « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », connaît la participation de l’Espagne comme pays d’honneur avec un pavillon accueillant et une importante représentation d’entreprises couvrant toutes les étapes de la production agricole (intrants agricoles, pépinières, technologies d’irrigation et de réfrigération industrielle).

LNT avec Map

Partagez cet article :