La 19ème édition du Festival International des Cultures Urbaines « Freestyle Maroc Urban Dance » se déroule à Meknès du 9 au 28 septembre 2024, organisée par l’association Espoir Jeunesse Maroc Freestyle Urban Dance avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette année, le festival réunit des artistes urbains du Luxembourg, de France, du Chili, d’Espagne, de Belgique et du Maroc, qui participeront à divers événements allant des fresques murales aux spectacles de rue. Le programme inclut des performances de batucada, du rap, du beatboxing, ainsi que des compétitions de hip-hop et de breakdance. Le festival se déroule dans plusieurs lieux de Meknès, dont l’Institut français, le Théâtre Mohammed El Mennouni, et les places l’Agora, Dar Lakbira et Lahdim.

Le festival, sous le slogan « Mon talent, ma citoyenneté », bénéficie également du soutien des communes locales, du conseil préfectoral et du Centre Culturel Français de Meknès. Parmi les temps forts, l’édition mettra en lumière la chorégraphie « Pas le temps pour le temps » de Said El Haddaji, avec des ateliers et des performances en tournée dans le réseau des Instituts français.

