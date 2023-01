Un an et demi après le lancement de sa communauté, Meet The Runners (MTR), 1ère sportech marocaine de gestion de communautés de coureurs, lève 1 million de dirhams (MDH) auprès d’un business angel et entrepreneur à succès marocain. Fondée par Zineb Bennouna en 2020, marathonienne, Vice-Présidente de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport et experte en organisation d’évènements sportifs, Meet The Runners démarre l’aventure par la promesse d’une communauté sportive et solidaire pratiquant les sports de plein air dans différents quartiers agréables de Casablanca, indique la sportech marocaine dans un communiqué, notant que c’est au tour de Rabat, Marrakech et bientôt Tanger d’avoir son groupe MTR. A l’instar du modèle parisien d’Adidas Runners ou encore Nike Running à New York, Meet The Runners devient progressivement le rendez vous sportif le plus accessible et le plus convivial dédié aux cadres dynamiques, aux novices du sport ou encore aux athlètes du dimanche dans un format à la fois accueillant et émulatif. C’est en effet plus de 10 groupes qui courent 3 à 4 fois par semaine dans différents lieux. « L’ADN de Meet The Runners est d’initier et d’accompagner les non-sportifs ou peu sportifs à travers la course à pied, sans jamais parler de performance. Chacun y va à son rythme et l’objectif est de se challenger personnellement et de s’appuyer sur le groupe pour se motiver. Nous sommes aujourd’hui près de 200 dont une majorité de femmes », a déclaré la fondatrice, citée dans le communiqué. Meet The Runners compte en effet aujourd’hui près de 200 membres actifs repartis sur plusieurs villes du Royaume, avec des sollicitations d’ouvertures de groupes à Marseille, Abidjan ou encore Libreville. Meet The Runners propose également plus d’une dizaine d’évènements annuels d’envergure nationale, des programmes de découverte de sport innovants et multiformats, et entend développer plus d’une dizaine de partenariats sportifs auprès d’institutions de renom. La levée de fonds de Meet The Runners a pour objectif de consolider la communauté autour d’une offre unique à travers une application digitale aux standards internationaux. Une offre corporate est également proposée, un besoin largement exprimé par les entreprises. « Ce type de service répond à un réel besoin; il permet de créer de la cohésion d’équipe et surtout un fort sentiment d’appartenance à travers le sport et ainsi, d’avoir des collaborateurs en forme et plus productifs », affirme Mme Bennouna.

Meet The Runners accompagne également l’association Les Amis du Ruban Rose à travers des sessions de marche pour les femmes malades ou en rémission et organise des ateliers de sensibilisation.

