Media Impact Days 2020 : Le riche patrimoine touristique meknasi mis en avant…

La capitale ismaélite, notamment son Conseil Provincial du Tourisme, a organisé le week-end dernier ses journées ‘‘Media Impact Days’’, une rencontre autour de la ville de Meknès et ses atouts touristiques. De quoi promouvoir une destination, certes à patrimoine historique riche, mais n’est pas aussi mis en valeur comme il se doit. Il s’agit aussi, dit-on auprès des organisateurs, d’une initiative que le CPT Meknès entend partager avec les médias et bien d’autres professionnels à travers une série de rencontre et de découverte des facettes touristiques, notamment les produits de niche qui se révèlent à forte valeur ajoutée.

En effet, le produit est incrusté dans une authenticité historique l’habilitant à devenir une plateforme d’appel culturel et agro-touristique formidables. Avis d’ailleurs partagé par la Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (FIJET) qui a pris part à ces journées ‘‘ Media Impact Days ’’ à travers une délégation de 20 personnalités représentant son Comité Directeur.

Ils sont venus de plusieurs pays, dont les Etats Unis, la Russie, la France, l’Espagne, ou encore l’Italie. A Meknès, lors de ce séjour-découverte, et en marge des travaux du Comité Directeur de la FIJET, des rencontres avec les décideurs et acteurs intervenant dans le secteur ont été tenues dans l’objectif d’aller de l’avant pour le tourisme régional, notamment dans la région Méditerranée, où la destination Maroc se veut compétitive et riche en offre de produits touristiques à même d’occuper une place de choix dans la programmation des TO et voyagistes internationaux. A Meknès aussi, il a été question de la destination ismaélite. Le président du CPT Adil Terrab a tenu à préciser que la ville s’attache à valoriser son patrimoine culturel et historique et à créer de véritables offres culturelles à forte projection internationale. Et de poursuivre qu’en complément la ville développe une offre de ‘‘nature’’ et agro-touristique dans l’arrière-pays, afin de proposer aux touristes une véritable expérience de ‘‘voyage aux sources du Maroc’’.

