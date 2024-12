Les travaux de la 16è édition du Forum international MEDays, organisée cette année sous le thème « Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial », ont pris fin samedi soir à Tanger, avec la participation de plusieurs chefs de gouvernements.

Pour le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, ce Forum est une illustration éloquente de l’intérêt porté par le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, à la souveraineté et à la résilience, deux « valeurs non négociables ».

M. Fassi Fihri a noté que les débats ont porté sur les différentes dimensions de la souveraineté, notamment celles économique, énergétique, culturelle et alimentaire, rappelant que ce Forum a été l’occasion pour les nombreuses délégations présentes de réitérer leur soutien constant à la marocanité du Sahara et au plan marocain d’autonomie comme étant la seule solution crédible, réaliste et durable pour mettre fin à ce différend régional artificiel.

De son côté, le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, a passé en revue les défis de l’heure, notamment ceux liés au changement climatique, aux tensions géopolitiques, à la perturbation des chaînes d’approvisionnement et à l’inflation, mettant l’accent sur l’importance de ce Forum qui se veut une plateforme de rencontre et d’échange autour de plusieurs questions d’intérêt régional et international.

Pour sa part, le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre a appelé à une coordination renforcée entre les pays pour aider toutes les nations à devenir plus résilientes face à des défis globaux, à travers le renforcement des partenariats entre les pays du Sud Global, tout en favorisant un dialogue continu, inclusif et porteur d’un avenir plus équitable. Dans la même veine, le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a appelé à un accès équitable au financement pour promouvoir le développement durable et lutter contre les effets du changement climatique.

La cérémonie de clôture de cette 16è édition a été marquée par la remise du prestigieux Grand Prix MEDays 2024 à trois éminents dirigeants des Caraïbes, à savoir le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, et le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip Joseph Pierre.

Quatre jours durant d’une grande intensité, le Forum a réuni près de 300 intervenants de très haut niveau issus de 127 pays devant un public de 7.000 participants autour de débats visant à approfondir la conversation continentale et globale au sujet de la consolidation des souverainetés nationales ou régionales (institutionnelle, politique, territoriale, sécuritaire, économique, alimentaire, énergétique, sanitaire) et la construction d’une résilience partagée, en réponse aux crises mondiales multiples.

H.Z

