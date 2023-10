Le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa El Jadida vient de dévoiler son tout nouveau sanctuaire de relaxation, le Spa By Pullman. Niché entre l’océan et la forêt, cet élégant espace a été conçu pour offrir une expérience de bien-être inégalée à ses clients, renforçant ainsi sa réputation en tant que destination privilégiée pour les voyageurs modernes.

Situé à moins d’une heure de Casablanca, le Spa By Pullman se présente comme un havre de paix où les visiteurs peuvent rétablir leur équilibre et se détendre. Meryem El Asri, manager du Spa, décrit l’endroit comme un lieu raffiné et apaisant où règne une ambiance bohème. Elle souligne qu’ « il se présente comme un havre de paix où nos hôtes redécouvrent l’équilibre et la détente offrant ainsi une escapade de sérénité à moins d’une heure de Casablanca ».

Le Spa By Pullman s’engage également en faveur de l’environnement en privilégiant l’utilisation de produits naturels et biologiques des marques Sothys et Hendiya, inspirés des jardins botaniques. Cette collaboration permet à l’institut de combiner qualité et responsabilité écologique, offrant ainsi une expérience de bien-être holistique.

En plus du Spa, Pullman Mazagan El Jadida présente Pullman Fit, un concept de fitness contemporain audacieux et convivial, offrant des équipements modernes et sophistiqués pour les amateurs d’exercice physique.

Il est à préciser que l’hôtel compte 121 chambres et suites offrant des vues spectaculaires sur la mer, le golf ou la piscine. Il propose également un Kids & Teens Club dernier cri et l’un des plus beaux parcours de golf 18 trous du Maroc, le tout à moins d’une heure de Casablanca.

