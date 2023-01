L’Institut français du Maroc organise une rencontre-projection avec Mathieu Vadepied, réalisateur du film « Tirailleurs » le jeudi 26 janvier à 19h00.

La rencontre se fera en direct-live en simultané à Casablanca, Marrakech, Tanger et Meknès, une occasion pour le réalisateur de discuter et d’échanger avec le public à propos de son œuvre.

Mathieu Vadepied est directeur de la photographie, scénariste et réalisateur. Il travaille notamment sur la photographie des films Intouchables d’Eric Tolédano et Olivier Nakache ou Sur mes lèvres de Jacques Audiard (nomination au César 2002 de la meilleure photographie). Son premier long-métrage La Vie en grand est sélectionné à la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2015. Tirailleurs, son deuxième long-métrage de fiction, a fait l’ouverture d’Un certain regard de la sélection officielle à Cannes 2022.

Il est à préciser que « Tirailleurs » est en projection dans les salles de l’IF de 8 villes du Royaume notamment Rabat : les 22 et 23 janvier à la Salle Gérard Philipe de l’IF Rabat et Marrakech les 26 et 31 janvier 2023 à l’IF Marrakech.

