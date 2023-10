Impressionnant : un mois après un séisme ravageur et destructeur, la ville ocre se veut toujours aussi fidèle à son ADN, à savoir l’accueil et l’hospitalité. Après le tremblement de terre qui a violemment frappé la région d’El Haouz, la question du maintien, de l’annulation ou du report d’un événement planétaire, tant attendu à Marrakech, a très vite été évoquée. Normal, à la vue des dégâts humains et matériels causés par ce séisme. Le défi était ainsi de taille pour cette ville qui devait revoir une panoplie d’infrastructures et de logistiques afin de rassurer les plus de 14 000 invités à ces assemblées. Et pourtant, un mois après, la ville semble être renée de ses cendres. Embellie, rassurante, accueillante ! En effet, c’est dans cette ambiance mêlée à un ciel fortement ensoleillé que la ville ocre a accueilli ses invités venus des quatre coins du monde, devenant ainsi, le temps d’une édition de ces assemblées, la capitale financière et monétaire mondiale.

Ceci étant, Marrakech renforce ainsi son positionnement comme terre de rencontre internationale prête, peu importe le contexte, à accueillir les participants à des événements planétaires.

A la veille de l’ouverture de cette grand-messe de la finance mondiale, Marrakech s’est refait une beauté. Signalétique, axes de circulation, passages cloutés, restauration des remparts… rien n’a été laissé au hasard. Et pour que cet évènement se passe dans les meilleures conditions, des efforts ont été déployés pour la ville puisse reprendre ses plus beaux atouts. Divers acteurs locaux se sont mobilisés pour créer un contenu numérique visant à faciliter le voyage et le séjour des participants avant et pendant leurs séjours. Une gamme complète d’outils de communication multilingues a ainsi été mise en place : un site web (visitMarrakech.com) avec un contenu dédié, une application mobile, un guide complet pour les participants, des dossiers de presse et la mise en place de 12 bornes interactives dans divers sites stratégiques de la ville en vue de permettre aux participants de découvrir les richesses culturelles, historiques et naturelles de Marrakech de manière authentique et immersive.

En ce début de semaine, plusieurs monuments historiques de la cité ocre touchés par le séisme du 08 septembre dernier ont rouvert leurs portes aux visiteurs marocains, étrangers et aux participants aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI. D’autres acteurs s’engagent à faire de ces Assemblées Annuelles un événement exceptionnel, marqué par l’hospitalité mythique de Marrakech et surtout son petit supplément d’âme qui est sa Bahja légendaire. Al Bahja de Marrakech, c’est le sourire et la joie de vivre, l’humour et la bonne humeur des Marrakchis. C’est aussi la générosité et l’authenticité, l’hospitalité et la convivialité avec lesquelles ils reçoivent leurs invités et qui font que l’expérience marrakchie de ces milliers de participants du monde entier sera à n’en pas douter un moment exceptionnel et unique.

Hassan Zaatit

