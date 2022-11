Un Roadshow mettant en lumière l’axe relatif à l’agrégation agricole « Nouvelle Génération » comme modèle novateur d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés et d’organisations professionnelles a été organisé, jeudi à Marrakech, à l’initiative de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Initié en étroite collaboration avec la Direction Régionale de l’Agriculture Marrakech- Safi (DRA-MS) et la Chambre d’Agriculture Marrakech- Safi, ce rendez-vous a été l’occasion de mettre en relief l’importance de cet axe qui rentre dans la déclinaison régionale de la Stratégie « Génération Green ».

Ainsi, plus de 80 acteurs et professionnels du secteur agricole se sont donnés rendez-vous lors de ce Roadshow, le temps d’échanger et de débattre des acquis en matière d’agrégation agricole et donc, de faire part de leurs attentes par rapport au processus de concrétisation des projets d’agrégation « Nouvelle Génération ».

Dans ce sens, ils se sont attardés sur les avantages que procure l’agrégation agricole en tant que modèle d’organisation des agriculteurs autour de projets intégrés amont- aval permettant de transférer les nouvelles technologies et de transcender les difficultés liées à la taille des exploitations, à l’accès au foncier et aux circuits de commercialisation.

Les intervenants ont été unanimes à reconnaitre que la région Marrakech- Safi dispose de potentialités énormes en ce qui concerne les filières de production, et qui sont en parfaite adéquation avec ce modèle d’agrégation agricole en tant que procédé efficace d’organisation des agriculteurs, de manière à leur permettre de valoriser et de mieux commercialiser leurs produits dans de meilleures conditions.

Et de poursuivre que l’agrégation agricole se veut, en outre, un mécanisme d’accompagnement des objectifs de la stratégie « Génération Green » dans la consolidation de la dynamique agricole et de l’intérêt accordé à l’élément humain, à travers l’amélioration du revenu agricole, estimant que ce procédé est de nature aussi à permettre aux petits agriculteurs et aux investisseurs dans le domaine, d’asseoir les bases d’une véritable relation « win-win ».

Ils n’ont pas manqué d’affirmer que l’agrégation agricole constitue également un élément important de l’amélioration de la compétitivité et de la qualité, tout en révisant à la baisse les coûts de production, et en garantissant une commercialisation optimale.

Intervenant à cette occasion, le Directeur Général de l’Agence de Développement Agricole (ADA), M. El Mahdi Arrifi, a fait savoir que ces rencontres régionales s’insèrent dans un contexte particulier marqué par le lancement effectif de la stratégie « Génération Green », ainsi que des projets d’agrégation « nouvelle génération », notant que la promotion de l’agrégation agricole figure parmi une batterie de mesures prises par le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, et des eaux et forêts, dans le but de développer et de moderniser l’agriculture nationale et ce, dans le cadre des deux axes de la stratégie « Génération Green » concernant la priorité à donner à l’élément humain et à la durabilité du développement agricole.

Et de poursuivre que l’Etat ambitionne de lancer une nouvelle génération de projets d’agrégation agricole, à même de jouer un rôle majeur dans la vulgarisation des nouvelles techniques chez les agriculteurs, sachant qu’il a été procédé à l’identification par les Directions Régionales d’Agriculture de pas moins de 200 projets d’agrégation « nouvelle génération » dans les différentes régions du Royaume et ce, dans le cadre de la mise en application au niveau régional, de la stratégie « Génération Green ».

M. Arrifi a, de même, estimer que l’organisation de ce genre de rencontres dans les autres régions du Royaume permettra, sans nul conteste, de sensibiliser les acteurs opérant dans le secteur agricole et des industries alimentaires, sur l’importance de ce modèle d’organisation et par là, de les inciter à y adhérer pleinement.

Pour sa part, le président de la Fédération des Chambres Agricoles, M. El Habib Bentaleb, a fait savoir que l’agrégation agricole se veut un mécanisme adéquat et un levier fondamental pour l’investissement, à même de permettre de faire face aux problématiques liées à la commercialisation, à la promotion, au développement et à la modernisation de l’agriculture au Maroc.

« L’agrégation agricole se propose essentiellement de permettre aux agriculteurs dans le cadre d’organisations professionnelles, de renforcer leurs capacités managériales, et d’acquérir les outils d’accès aux marchés nationaux et internationaux », a-t-il enchainé.

Le directeur régional de l’Agriculteur à Marrakech- Safi, M. Abdelaziz Bousraref a, quant à lui, estimé que l’agrégation agricole constitue une approche novatrice étudiée de manière minutieuse, afin de répondre positivement à la problématique de l’accès à un objectif majeur, à savoir celui de la sécurité alimentaire.

Il s’agit aussi d’une démarche adéquate pour persévérer sur cette même voie, afin de transcender les difficultés qui lestent le développement du secteur que ce soit au niveau régional comme sur le plan national, a-t-il dit.

Cette rencontre a été de même l’occasion de faire le point sur l’état des lieux de l’agrégation agricole et de présenter le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux deux nouveaux arrêtés d’application de la loi n° 04-12 sur l’agrégation agricole, visant non seulement la simplification et l’assouplissement des procédures mais également, la révision des normes d’éligibilité, l’intégration de nouveaux modèles d’agrégation et de nouvelles filières et la mise en place d’un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage, au même titre que pour l’aménagement hydro- agricole et le matériel agricole.

Selon la Direction Régionale de l’Agriculture de Marrakech- Safi (DRA-MS), compte tenu de l’importance majeur que revêt la mise en œuvre d’une organisation professionnelle performante du secteur agricole, la région Marrakech-Safi s’est inscrite activement dans cette dynamique à travers la concrétisation, à ce jour, de 5 projets d’agrégation, en plus d’un portefeuille important portant sur un total de 24 projets d’agrégation « Nouvelle Génération », dans le but d’agréger environ 1.500 agriculteurs sur une superficie de 8.500 ha.

Ces projets, ajoute la DRA-MS, touchent principalement les filières de l’olivier, du câprier, des agrumes, de l’agriculture bio, du lait, de l’arboriculture fruitière, des plantes aromatiques et médicinales (PAM), de l’arganier et du maraîchage.

S’inscrivant dans le cadre du premier fondement de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » accordant la priorité à l’élément humain, ces projets d’agrégation agricole « Nouvelle Génération » joueront indéniablement un rôle majeur en termes de transfert des nouvelles technologies, notamment aux petits et moyens agriculteurs, dans le cadre d’un partenariat « gagnant-gagnant » entre l’amont productif et l’aval commercial.

Ainsi, les agrégés tirent profit des techniques modernes de production, de financement et d’accès aux marchés intérieurs et extérieurs. De leur côté, les agrégateurs assurent la régularité de l’approvisionnement de leurs unités agro-industrielles et la conformité des produits en terme de qualité, avec une traçabilité garantie.

