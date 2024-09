Le Croissant-Rouge marocain (CRM) a présenté, samedi à Marrakech, le bilan de ses interventions tout au long de l’année ayant suivi le séisme du 8 septembre 2023, ainsi que sa stratégie adoptée pour atténuer les impacts sociaux de cette catastrophe naturelle.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le directeur régional de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Houssam Cherkaoui, l’ambassadeur d’Irlande au Maroc, James McIntyre, la représentante de l’ambassade du Royaume de Norvège au Maroc, Silje Samanthi Vevatne, ainsi que plusieurs cadres du CRM, a été l’occasion de faire la lumière sur les actions de cette organisation, menées en coordination avec les partenaires institutionnels et les divers acteurs, tout en présentant sa stratégie future visant à renforcer les efforts de reconstruction au niveau des zones sinistrées.

Lors de cet événement, les intervenants ont mis en exergue les efforts soutenus du CRM pour répondre aux besoins des populations affectées, notamment la poursuite des opérations de secours, la mise à disposition d’abris temporaires, l’installation d’infrastructures sanitaires et l’approvisionnement en eau potable et en services d’assainissement, outre les mesures prises pour garantir la sécurité alimentaire.

Ils ont précisé que les interventions du CRM, avec l’appui des partenaires et des autorités locales, ont bénéficié à environ 26.000 personnes, dont 35% de femmes, couvrant près de 91 zones touchées dans la préfecture de Marrakech et les provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Taroudant.

Dans une déclaration à la MAP, Moulay Hafid Alaoui, vice-président du CRM et coordinateur régional pour la région de Marrakech-Safi, a indiqué que l’association a joué un rôle de premier plan dès les premiers instants du séisme, en fournissant un soutien psychologique, des aides alimentaires et un hébergement provisoire, saluant, dans ce sens, l’appui de plusieurs associations du Croissant-Rouge, notamment celles d’Allemagne, d’Espagne, de France, du Qatar et d’autres pays.

Cette rencontre a permis d’évaluer les actions du CRM, de recueillir les retours des équipes de secours et des partenaires dans les régions affectées et d’identifier les points forts ainsi que les axes d’amélioration, a-t-il ajouté, notant que cet échange a également servi à élaborer une stratégie future destinée à soutenir les efforts de reconstruction, tout en fournissant l’appui nécessaire afin d’atténuer les effets du séisme.

De son côté, M. Cherkaoui a indiqué que des plans d’action ont été mis en place pour poursuivre les efforts collectifs du CRM, faisant observer que la reprise après un séisme de cette envergure requiert plusieurs années, comme le montre l’expérience de l’IFRC dans des régions ayant connu des tremblements de terre majeurs, tels que la Chine, Haïti et le Népal.

Il a également souligné l’importance de cette rencontre pour favoriser l’échange d’expertise entre les participants et soutenir les sections du CRM dans les régions affectées, tout en tirant parti de l’expérience de cette association ainsi que celle des autorités publiques dans la gestion de telles crises naturelles.

Pour sa part, M. McIntyre a fait savoir que sa présence à cette rencontre reflète l’engagement de l’Irlande à soutenir le CRM lors des interventions menées au niveau des zones touchées, saluant également les efforts déployés par les autorités marocaines afin d’atténuer les effets du séisme.

« Le soutien se poursuivra pour garantir la reconstruction dans les régions touchées, en élaborant une nouvelle stratégie visant à coordonner les aides nécessaires avec les autres intervenants, avec à leur tête le CRM », a-t-il affirmé.

LNT avec MAP

Partagez cet article :