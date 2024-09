L’Association Amal et la Fondation Intrepid viennent d’annoncer le lancement de leur partenariat en présence de Mme Biheng Zhang, directrice de la Fondation Intrepid, et Zina Bencheikh directrice Europe, Moyen Orient et Afrique du groupe Intrepid Travel ainsi que Hala Benkhaldoun DG du groupe au Maroc. L’Association Amal pour les Arts Culinaires est représentée par Mme Nora Belahcen Fitzgerald en sa qualité de fondatrice et de l’ensemble des équipes et bénévoles.

Cet événement vise à renforcer le soutien aux femmes en situation défavorisée à travers leur intégration au programme de formation culinaire dispensé par l’Association Amal.

Pour rappel, la Fondation Intrepid est dédiée à la promotion de projets sociaux et environnementaux dans les destinations où Intrepid Travel opère. En soutenant des initiatives locales, elle contribue à la durabilité et au bien-être des communautés. Grâce à leur programme de dons, les voyageurs d’Intrepid peuvent choisir de soutenir des projets comme celui de l’Association Amal, leur don étant doublé par la Fondation.

En effet, depuis plusieurs années, le groupe Intrepid collabore avec l’Association Amal en organisant des cours de cuisine pour les voyageurs, animés par des femmes au centre de Targa. Grâce à ce nouveau partenariat, l’impact sera amplifié, permettant aux voyageurs Intrepid de lever des fonds pour l’association. Ces dons seront doublés par le groupe et intégralement reversés à l’association.

Dans une déclaration Biheng Zhang a déclaré qu’elle est ravie d’accueillir l’Association Amal au Maroc en tant que nouveau partenaire de la Fondation Intrepid : ‘‘Amal accomplit un travail incroyable en autonomisant les femmes et en les ’accompagnant dans leur cheminement vers l’indépendance financière. Ce partenariat offre à nos clients encore plus d’opportunités de redonner et d’avoir un impact positif là où c’est le plus nécessaire’’.

En concrétisant ce partenariat, la Fondation Intrepid subventionnera une cohorte de 12 stagiaires qui rejoindront le centre d’octobre 2024 à juillet 2025, bénéficiant ainsi de la formation de qualité offerte par l’Association Amal. Ce programme, qui dure 10 mois, inclut des cours pratiques, des sessions d’anglais et un coaching de vie transformateur.

De son côté, Nora Belhacen Fitzgerald a indiqué que ce partenariat avec la Fondation Intrepid permettra la formation de 35 femmes par an : ‘‘ Au cours de nos années de collaboration avec Intrepid Travel, nous avons apprécié leur sens de l’éthique et leur intégrité, ainsi que leur engagement envers les communautés locales et les échanges interculturels. Ce partenariat ne fait que consolider notre alignement sur ces principes fondamentaux’’.

Pour Hala Benkhaldoun, DG d’Intrepid Travel au Maroc, ce partenariat avec l’Association Amal pour les Arts Culinaires représente une étape décisive dans notre mission d’autonomisation des femmes : ‘‘ Depuis 2018, nous œuvrons activement pour l’éducation des jeunes filles, notamment à travers notre collaboration avec Education For All. Aujourd’hui, nous restons déterminés à améliorer l’avenir des femmes en situation de précarité, en favorisant leur insertion professionnelle. L’objectif ultime de notre Fondation Intrepid est d’assurer que nos voyages aient un impact durable et positif dans les communautés où opère le groupe Intrepid Travel’’.

H.Z

