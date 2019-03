PARTAGER Marrakech : Les jeunes appelés à être champions des ODD

Les participants au Premier Forum régional pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), dont les travaux ont été ouverts vendredi à Marrakech, ont plaidé pour l’adhésion des jeunes à la conception d’une vision globale et à la formulation de propositions innovantes pour la réalisation des ODD à l’échelle régionale.

Ils ont aussi souligné que ce Forum, de deux jours, organisé par l’Association »Jeunes du Développement Durable » en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable, offre l’opportunité pour les jeunes d’échanger les opinions et de fournir des suggestions susceptibles de contribuer à la définition et à l’identification des priorités inhérentes au développement durable aux plans local et régional.

Organisé en coordination avec le Centre d’information des Nations Unies au Maroc et en collaboration avec la Fondation allemande Konrad Adenauer, ce Forum, qui s’inscrit dans le cadre de la Campagne Nationale des Objectifs du Développement Durable, sillonnera les douze régions du Royaume en vue de l’élaboration du mémorandum régional des ODD.

Ce Forum, le premier du genre, initié sous le thème « Agenda 2030, mobilisation des jeunes pour un développement local », a connu la participation d’experts dans le domaine du développement durable et de représentants d’agences onusiennes, d’institutions gouvernementales et de la société civile.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l’Association »Jeunes du Développement Durable », Hatim Aznague, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre la campagne nationale des Objectifs du développement durable, lancée en partenariat notamment avec plusieurs acteurs institutionnels, des agences des Nations Unies, l’Observatoire national des droits de l’enfant et d’autres partenaires régionaux.

Le Forum de Marrakech, a-t-il ajouté, est la première étape dans le cadre de la vision nationale pour l’élaboration d’une stratégie régionale globale relative aux ODD et à leur réalisation, relevant l’importance du rôle à jouer par les jeunes dans le cadre de cette vision en termes de plaidoyers et d’élaboration de propositions allant de la dimension régionale à celle nationale.

De son côté, le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) au Maroc, Ahmed Benhamou, a déclaré que la participation de la FAO à ce Forum vise à assurer le suivi des étapes de la réalisation des ODD par ces jeunes, notant que cette organisation onusienne adhère pleinement à la réalisation de ces Objectifs en se focalisant sur six des 17 ODD.

Rappelant le rôle assumé par l’agence onusienne dans la lutte contre la famine et le développement du secteur agricole et des ressources naturelles, M. Benhamou a précisé que le Maroc a fait part de sa volonté d’adhérer à cette action, surtout que le Royaume a adopté une nouvelle vision ambitieuse pour la réalisation du développement durable et la mise en œuvre de la régionalisation avancée.

Lors de ce Forum, les participants ont débattu de quatre axes à savoir « l’environnement et la terre », « la santé et les questions sociales », « l’alimentation, la productivité et la durabilité » et « le rôle des institutions, des villes et des collectivités locales dans la réalisation de ce développement ».

LNT ave cMAP