Du 24 au 26 octobre, M Avenue sera le théâtre de la 6ème édition du festival international « Marrakech Folklore Days ». Sous le thème « L’héritage de la paix », cet événement rassemblera des troupes folkloriques du monde entier, offrant au public des spectacles captivants et des traditions authentiques.

L’inauguration officielle se tiendra le jeudi 24 octobre à 18h, suivie le lendemain d’une parade folklorique à 17h30, réunissant 650 artistes internationaux. Chaque soir, de 18h à 22h, des performances variées mettront en avant des talents des cinq continents.

Cet événement promet de transformer M Avenue en un lieu de rencontre festif, où familles et amis pourront célébrer la convivialité et l’harmonie à travers les arts, assurent les organisateurs. La programmation inclura des parades spectaculaires ainsi que des masterclasses de danse et d’artisanat, mettant en lumière les costumes traditionnels de la Colombie, de l’Indonésie et de l’Espagne, offrant ainsi un véritable voyage culturel riche en diversité.

