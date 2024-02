Le Royaume a accueilli pour la première fois la cérémonie annuelle du prestigieux club de marques de luxe, The Luxury Network. Cette édition a vu la récompense de près de dix marques marocaines et internationales, parmi lesquelles Mystère et Bab Moulay Driss, sans oublier la célèbre M Avenue de Marrakech qui a également été primée.

Cet événement marque la première organisation des The Luxury Network International Awards dans le Royaume, poursuivant ainsi son itinéraire après Londres, Dubaï, Istanbul, et d’autres capitales mondiales. Créé par Farès Ghattas, le prestigieux club a choisi le cadre enchanteur de Marrakech pour tenir une cérémonie de remise de prix qui a répondu à toutes les attentes d’un événement de classe internationale. La soirée a été marquée par des remises de prix élégantes, des performances artistiques, et des discours émouvants de chefs d’entreprise. Des représentants du club venus des quatre coins du monde, parmi les 40 villes membres du réseau The Luxury Network, ont assisté à cette cérémonie pour honorer les dix marques nominées le 10 février 2024, venues d’Égypte, des États-Unis, du Liban, de Dubaï, et plus encore.

Ahmad Sleiman, Président de The Luxury Network Morocco, a souligné l’objectif principal de ces Awards : valoriser les entreprises marocaines en leur offrant une visibilité internationale et en promouvant le label « Made in Morocco ». Le choix du Maroc, et plus particulièrement de Marrakech, pour remettre ces prestigieux prix annuels aux meilleures marques de luxe au monde, souligne la reconnaissance des valeurs culturelles marocaines, de son authenticité et de sa riche histoire.

La cérémonie, animée par Samid Ghailan, a mis à l’honneur plusieurs personnalités et marques, notamment Bab Moulay Driss à travers son Président Abdesslam Alami, Mystère joaillerie et horlogerie avec son CEO Kamal Sefrioui, et la styliste marocaine de haute couture traditionnelle Samira Haddouchi. M Avenue, symbole du luxe et perle du tourisme à Marrakech, a été distinguée par un Award remis à son Président, Nabil Slitine, reconnu comme un acteur clé du développement économique de la ville ocre.

