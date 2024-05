La 18ème édition de MAROCOTEL, salon international dédié à l’équipement professionnel dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche, du bien-être et des loisirs, se tiendra du 8 au 12 mai 2024 au Parc d’Exposition Mohammed VI.

Depuis 36 ans, MAROCOTEL s’engage à dynamiser les rencontres professionnelles et à soutenir le secteur CHR, en accord avec les orientations gouvernementales et la vision stratégique du Royaume, visant à renforcer l’attractivité et la compétitivité de l’offre touristique marocaine.

L’édition 2024 de MAROCOTEL, placée sous le thème du Challenge 2030, vise à réunir les acteurs de l’industrie touristique pour anticiper et relever les défis à venir. Le salon propose une offre d’équipement complète et diversifiée pour améliorer la performance des établissements et anticiper leur développement, avec la participation de 300 exposants et 2400 marques représentées, à travers six univers d’expositions sur 30 000 m².

MAROCOTEL 2024 mettra en avant des animations variées, telles que le Resto des chefs « ARABESQUE », un restaurant gastronomique éphémère dirigé par cinq chefs renommés, et le Club Archi & Design, mettant en valeur les créations des architectes et designers.

Le Club des Chefs offrira un espace de rencontre et de networking pour les professionnels de la gastronomie, favorisant les échanges d’expériences et les opportunités de collaboration.

MAROCOTEL TV diffusera une programmation riche en contenu, avec cinq émissions par jour couvrant des sujets pointus du secteur, en streaming et en direct pendant toute la durée du salon, avec une retransmission sur les réseaux sociaux.

