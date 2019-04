PARTAGER Maroclear accueille le 5è Forum Mondial des dépositaires centraux à Marrakech

Entretien avec Mme Fathia Bennis, PDG de MAROCLEAR

Au Maroc, Maroclear, notre dépositaire central est déjà connu pour être membre de l’AMEDA qui regroupe les dépositaires centraux de l’Afrique et du Moyen Orient et dont il est membre fondateur.

La création de l’AMEDA s’est d’ailleurs faite à Marrakech où elle s’est réunie à deux reprises dans le passé.

Le WFC est le Forum qui regroupe les 5 autres associations régionales de dépositaires centraux des autres continents, Europe, Asie, Amérique latine, États-Unis dont l’ESCLA, qui est l’association des dépositaires européens.

Le WFC est l’occasion de fédérer l’ensemble de ces associations régionales. Sa réunion actuelle à Marrakech se tient dans le cadre de ses réunions bi-annuelles dont la dernière s’était tenue à Hong Kong, il y a deux ans et l’avant dernière au Mexique, à Cancun. Il faut savoir que le WFC fait le tour des continents.

Cette année, en répondant à l’invitation de Maroclear, il se tient donc à Marrakech et, de ce fait, se réunit pour la première fois en Afrique.

L’enjeu de ces réunions au sommet est de permettre de suivre les évolutions du métier de dépositaire au niveau mondial.

Et pour cause, il y a deux ans encore, les dépositaires centraux étaient assis sur un système d’informations adossé à un provider de solutions, soit la plateforme classique.

Aujourd’hui, les dépositaires centraux commencent à développer des services nouveaux adossés à de nouvelles technologies dont la Blockchain. De ce fait, certains dépositaires centraux ont commencé à se distinguer en développant de nouveaux services issus de ces nouvelles technologies.

C’est le cas actuel de la France où le dépositaire central s’est créé avec l’obligation d’offrir des services issus des nouvelles technologies.

Il est certain que petit à petit, les nouvelles technologies vont s’imposer à tous, et tous les dépositaires centraux les adopteront, migrant ainsi vers de nouveaux services, transformant l’infrastructure des marchés de capitaux.

Dans l’entretien qui suit, Mme Fathia Bennis, PDG de Maroclear, explique à nos lecteurs les enjeux et les objectifs de ce 5è Forum mondial des dépositaires centraux qui se tient du 8 au 12 avril à Marrakech.

A.D

La Nouvelle Tribune :

Maroclear est l’initiateur cette semaine à Marrakech, d’une rencontre internationale de très haute portée, le 5è Forum mondial des Dépositaires Centraux. Que représente pour Maroclear que vous présidez et pour le Maroc, la tenue d’une telle manifestation dans notre pays et sa ville emblématique, Marrakech ?

Mme Fathia Bennis :

En effet, MAROCLEAR organise à Marrakech, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le 5ème Forum Mondial des Dépositaires Centraux (WFC 2019). Cet événement, d’envergure internationale, regroupe plus de 300 participants de 90 nationalités différentes. Il s’agit d’un réel challenge pour MAROCLEAR.

De plus, en tant que Dépositaire Central, cela nous permet de renforcer notre positionnement sur le plan régional, voir international. Enfin, considérant la thématique de cette édition, cela prouve également notre capacité à être au niveau de meilleurs standards et à suivre de très près les évolutions technologiques. C’est l’occasion aussi pour nous de contribuer au rayonnement du Maroc comme terre d’accueil et d’ouverture.

Pourquoi le choix du thème « The Changing Nature of the Financial Markets » ?

Les nouvelles technologies notamment la Blockchain et l’Intelligence Artificielle ont déjà commencé à révolutionner l’organisation des marchés financiers, y compris les marchés des Capitaux, où les Dépositaires Centraux jouent un rôle déterminant dans les processus « Post trade ».

Les Dépositaires Centraux doivent profiter de cette opportunité pour développer leur offre de service tout en les rendant de meilleure qualité, plus accessibles, plus sûrs et moins couteux.

Les initiatives qu’entreprennent les Dépositaires Centraux dans ce sens ne peuvent qu’être plus efficientes si elles sont menées d’un commun accord entre tous les acteurs concernés.

C’est dans cet état d’esprit que nous allons, à l’occasion de ce forum, faire un point, établir un diagnostic et identifier les enjeux, mais également les risques pour dégager une vision claire et un plan d’action rapide qui nous permettraient de relever ces défis et d’atteindre les objectifs recherchés.

Quel peut être le rôle des dépositaires centraux, dans cette optique, pour assurer une meilleure fiabilité et contrôle des flux ?

Les Dépositaires Centraux ont toujours eu à assumer des fonctions régaliennes et notariales, nécessaires pour garantir la sécurité et l’intégrité des données et des flux qu’ils gèrent.

Cela est primordial pour donner au marché et à ses acteurs, particulièrement les investisseurs, toute la confiance nécessaire et nous pensons que les Dépositaires Centraux jouent ce rôle parfaitement

Les nouvelles technologies, notamment la Blockchain, ne manqueront pas d’apporter des garanties supplémentaires.

Car, comme vous le savez, la Blockchain, procure des fonctions de registre authentifiant et d’automatisation décentralisée, réputée infalsifiable.

Si l’on comprend l’intérêt stratégique d’accueillir ce cinquième Forum Mondial des CSDs à Marrakech, en termes d’image et de communication pour le Maroc et pour Maroclear également, pensez-vous que le marché financier national saura tirer profit des enseignements et des conclusions qui en résulteront ?

Bien évidemment, car nous sommes convaincus que le développement du marché financier marocain est une affaire de tous les acteurs qui doivent joindre leurs efforts pour la création d’un écosystème agile et propice à l’innovation au service de notre stratégie commune.

C’est dans ce cadre que l’organisation de la conférence WFC 2019 nous semble importante. Elle permettra aux acteurs de notre place de s’enquérir des dernières tendances en la matière avec la présentation de cas concrets d’innovation dans le domaine des marchés des capitaux.

Entretien réalisé par Afifa Dassouli