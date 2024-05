Les 27 et 28 mai 2024, l’ambassade des États-Unis au Maroc et l’initiative Prosper Africa ont organisé un forum de deux jours dédié au capital-risque, visant à renforcer les liens commerciaux entre les États-Unis et le Maroc et à accroître les investissements dans la région.

Ce Forum du capital-risque, tenu juste avant GITEX Africa 2024, a réuni des investisseurs américains et régionaux en capital-risque, des responsables gouvernementaux marocains, ainsi que des fondateurs de startups marocaines. Ces entrepreneurs, à la pointe de l’innovation dans les domaines du climat, de la santé, de l’agriculture, de la fintech et de la deeptech, cherchent des solutions aux défis locaux et régionaux.

Le Maroc est l’un des plus proches et plus anciens alliés des États-Unis, étant le seul pays d’Afrique à avoir conclu un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis. Cet accord profite aux deux nations, avec plus de 150 entreprises américaines opérant aujourd’hui au Maroc dans des secteurs économiques clés. En tant que hub économique régional, le Maroc offre aux entreprises et investisseurs un accès avantageux aux marchés divers et dynamiques du continent.

L’ambassadeur américain, Puneet Talwar, s’adressant aux investisseurs présents, a souligné que “le gouvernement américain investit également au Maroc avec un retour sur investissement extraordinaire”. Il a encouragé les investisseurs à former des partenariats solides, durables et novateurs au Maroc, affirmant que ce pays offre un très bon retour sur investissement.

British Robinson, Coordinatrice de Prosper Africa, a déclaré : “Les startups marocaines sont prêtes à décoller. Prosper Africa reconnaît leur potentiel et se réjouit d’avoir permis à des fonds de capital-risque américains et à leurs homologues africains de rencontrer une sélection des entrepreneurs les plus talentueux d’Afrique ».

Le gouvernement marocain était représenté par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Les deux ministres ont prononcé des allocutions lors du Forum, soulignant l’engagement du Maroc à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le Forum a été marqué par des discussions de haut niveau sur l’écosystème entrepreneurial marocain et des sessions de mise en relation dynamiques entre les startups et les sociétés de capital-risque. Ces échanges ont eu pour but de démontrer que le Maroc est prêt à accueillir des investissements significatifs, respectant ainsi les engagements du gouvernement américain de stimuler le commerce et l’investissement entre les États-Unis et l’Afrique.

LNT

