Maroc-US : L'AMDIE signe un mémorandum d'entente à Miami

L’Agence marocaine du développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’US Chamber of Commerce’s US-Africa Business Center (USAfBC) ont signé, jeudi à Miami, un mémorandum d’entente visant à améliorer l’environnement des affaires dans les deux pays.

Selon ce mémorandum d’entente entériné en marge 5ème Forum commercial USA-Maroc, l’USAfBC et l’AMDIE s’engagent à « œuvrer ensemble pour promouvoir la croissance des affaires et encourager un environnement des affaires propice dans et entre les Etats-Unis et le Maroc ».

Signé d’une part par le Vice-président exécutif de la Chambre de Commerce des Etats-Unis, Myron Brilliant, et le directeur général par intérim de l’AMDIE, Hicham Boudraa, ce mémorandum porte notamment sur la collaboration dans les domaines du commerce et de l’investissement et le soutien aux mesures visant à améliorer l’environnement des investissements pour les entreprises US et marocaines souhaitant investir dans le Royaume.

En vertu de ce texte, les deux parties s’engagent aussi à augmenter le commerce bilatéral en mettant davantage à profit de l’Accord de libre-échange Maroc-Etats-Unis, tout en soutenant les missions d’investissement et de commerce entre les deux pays et en partageant les opportunités d’affaires.

Un parterre de responsables gouvernementaux, de chefs d’entreprises, d’experts et de diplomates a pris part au 5ème Forum commercial USA-Maroc qui a eu lieu à Miami, en Floride avec au menu les moyens de dynamiser les échanges commerciaux entre les États-Unis, le Royaume et le reste du continent africain, et d’explorer les possibilités de renforcer davantage ce partenariat économique au potentiel prometteur.

L’événement est initié par l’ambassade du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce et le Miami Dade College, la plus grande université publique aux Etats-Unis.

Placé sous le thème: « Forum pour le commerce et l’investissement entre les États-Unis et le Maroc: Les liaisons transatlantiques », cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de forums similaires organisés, durant les dernières années, dans les marchés clés des États-Unis en vue de promouvoir davantage les relations commerciales entre la première économie du monde et un continent africain en pleine croissance.

LNT avec MAP