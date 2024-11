Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont signé, lundi à Rabat, une convention de financement de 190 millions d’euros (près de 2 milliards de dirhams) pour le programme intégré de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées (2024-2028). Cette convention de financement a été signée par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le commissaire européen chargé du Voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi.

Ce programme, qui s’étale sur deux ans (2024-2025), a pour objectifs de soutenir les personnes affectées par le séisme en leur assurant un accès à des habitations réhabilitées ou reconstruites, de contribuer au redémarrage des services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et de relancer l’activité économique tout en renforçant la cohésion territoriale dans les zones sinistrées.

S’exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a souligné que le programme intégré de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées reflète l’engagement du gouvernement marocain à répondre aux besoins essentiels des populations touchées par le séisme, notant que « plus de 63.800 ménages touchés par le séisme ont déjà reçu une aide d’urgence ». Le ministre a également mis en évidence l’importance de restaurer les services publics, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, tout en revitalisant l’économie des régions touchées.

Il a, en outre, mis en avant la solidarité exemplaire de la société civile marocaine et les efforts concertés des des divers acteurs pour assurer une reconstruction durable et renforcer la résilience des territoires concernés.

De son côté, M. Varhelyi a indiqué que cette contribution vise non seulement la reconstruction des services publics essentiels, mais aussi la revitalisation de l’économie locale. Il a, par la même occasion, salué l’implication de la Banque européenne d’investissement (BEI), partenaire clé, qui a accepté de mobiliser des investissements significatifs, témoignant ainsi du soutien de l’UE au Maroc et à sa population affectée par cette catastrophe.

Cette convention vient compléter un premier versement de 380 millions de dirhams – MDH (35,6 millions d’euros) effectué en décembre 2023, portant ainsi l’aide totale de l’UE à plus de 2,4 MMDH en dons (225 millions d’euros). Un appel à propositions destiné aux organisations de la société civile, doté d’un budget de plus de 60 MDH (5,7 millions d’euros), a été lancé pour promouvoir la préservation et la valorisation du patrimoine local ainsi que pour renforcer la participation communautaire dans les efforts de reconstruction.

En parallèle, la BEI a signé en octobre 2024 un accord portant sur une enveloppe d’environ 5,4 MMDH (500 millions d’euros), première tranche d’un prêt total de 10,7 MMDH (1 milliard d’euros), garanti par l’UE, afin de contribuer aux efforts de reconstruction post-séisme.

