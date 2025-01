Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, s’est entretenu, vendredi à Berlin, avec son homologue palestinien, Rizq Abd al-Rahman Salem Salimia, des moyens de renforcer la coopération maroco-palestinienne dans le domaine agricole.

Lors de cette rencontre bilatérale, qui s’est tenue en marge de la 89e édition de la Semaine verte de Berlin (17 – 26 janvier), les deux responsables ont mis l’accent essentiellement sur la coopération dans trois domaines particuliers à savoir les forêts, l’irrigation et la production agricole, a déclaré à la MAP le ministre palestinien.

Le Maroc est un pays essentiel sur lequel la Palestine compte beaucoup notamment dans le secteur agricole, a souligné M. Rizq Abd al-Rahman Salem Salimia, qui a salué la profondeur des relations qui unissent la Palestine et le Royaume ainsi que les liens fraternels entre les peuples, marocains et palestiniens.

« Cette relation repose sur des bases solides (…). Le Maroc est un pays frère et cher à nos cœurs », a-t-il dit.

Le Maroc participe à cette 89e édition de la Grüne Woche par un pavillon mettant en avant l’héritage culturel et la richesse agricole du Royaume à travers ses produits du terroir authentiques et variés, ainsi que des produits à haute valeur ajoutée respectant les standards internationaux de qualité et de durabilité.

Inauguré par M. El Bouari, en présence de son homologue allemand, Cem Özdemir, le pavillon marocain compte 21 exposants représentant 39 coopératives issues des 12 régions du Royaume, présentant des produits typiquement marocains comme l’huile d’argan et ses dérivés, l’huile d’olive, le safran, les dattes et les plantes aromatiques et médicinales.

Reconnue à l’échelle mondiale, la Grüne Woche réunit cette année plus de 1.500 exposants venus d’une soixantaine de pays et attire près de 400.000 visiteurs, faisant de Berlin un carrefour majeur pour les échanges autour de l’alimentation, de l’agriculture et de l’horticulture.

LNT avec MAP

