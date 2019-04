PARTAGER Le Maroc et l’Allemagne s’engagent pour le projet DIAF

En marge de l’ouverture du SIAM 2019, les deux parties ont signé une déclaration d’intention portant sur le projet « Dialogue Technique agricole et forestier » (DIAF) en vue d’approfondir la coopération dans le domaine de l’agriculture et de la sylviculture, sur la base de la déclaration sur la coopération signée en avril 2010. Cette déclaration d’intention, qui met en exergue les résultats positifs réalisés depuis de nombreuses années, est de nature à renforcer les relations existantes entre les deux pays et d’approfondir la coopération dans le domaine de l’agriculture et de la sylviculture, sur la base de la déclaration sur la coopération signée en avril 2010. La déclaration a été signée par le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, et le Secrétaire d’État parlementaire auprès de la ministre fédérale allemande de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen. Ce projet et d’autres mesures complémentaires ont pour objectif de contribuer à la mise en œuvre du « PMV », de la « Stratégie nationale de la Formation et de la Recherche Agricole », de la « Stratégie 2020 du développement rural au Maroc », ainsi que de la « Stratégie nationale du développement forestier » et du « Plan décennal 2015-2024 ».