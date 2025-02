La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et FinnPartnership ont organisé, jeudi 20 février à Casablanca, le séminaire intitulé « Doing Business avec la Finlande », visant à favoriser les relations économiques et commerciales entre les deux pays. L’événement a été présidé par Ghita Lahlou, Vice-Présidente de la CGEM et Présidente de la Commission Internationale, et Son Excellence Marjaana Sall, Ambassadrice de Finlande au Maroc.

Le séminaire était l’occasion pour les entreprises finlandaises d’explorer l’écosystème économique marocain, de dialoguer avec leurs homologues et de découvrir des opportunités de collaboration dans trois secteurs stratégiques : la gestion de l’eau, la transformation digitale et l’économie verte.

L’événement a été ponctué par une présentation du climat des affaires au Maroc par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), suivie d’un panel de discussion sur la gestion de l’eau, avec la participation de la Présidente de la Coalition Marocaine pour l’Eau (COALMA) et des experts finlandais. Des interventions ont également été consacrées à l’écosystème digital marocain et aux opportunités offertes par la transition énergétique, complétées par des sessions de rencontres B2B pour faciliter les partenariats.

Dans son allocution, Ghita Lahlou a salué la qualité des relations économiques entre les deux pays, tout en soulignant les nombreuses synergies qui existent, notamment dans les domaines de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables, du numérique, des infrastructures et des industries durables. « Nos économies sont très complémentaires. Ensemble, nous devons explorer les moyens de débloquer de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation », a-t-elle déclaré.

Mme Lahlou a également mis en avant les avancées économiques du Maroc, qui s’affirme comme un acteur clé en Afrique dans plusieurs secteurs industriels. Elle a précisé que le Maroc, avec l’organisation de la Coupe du Monde 2030, mise sur des infrastructures numériques avancées, un domaine dans lequel la Finlande excelle. « Les deux pays envisagent des collaborations en matière de 5G, d’intelligence artificielle et de protection des données, pour renforcer la confiance numérique et attirer les investissements », a-t-elle ajouté. Le Maroc, grâce à sa position stratégique, représente également un tremplin vers un marché africain en pleine expansion.

De son côté, l’Ambassadrice de Finlande au Maroc, Marjaana Sall, a insisté sur l’importance de telles initiatives pour renforcer les relations bilatérales. Elle a souligné que ce type d’événement ne se contente pas de favoriser les échanges commerciaux, mais qu’il contribue également à la création d’emplois stables et durables. « Ce forum constitue une étape clé pour renforcer les synergies économiques et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance mutuelle », a-t-elle affirmé, tout en appelant les participants à bâtir des partenariats solides en faveur du développement durable, un objectif partagé par les deux nations.

